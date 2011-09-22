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Yaşam

Fenerbahçeli kadın taraftar isyan etti

Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı kararla ilk defa yalnızca kadınlar ile 12 yaş ve altı çocukların girebildiği

22 Eylül 2011 03:00

T24 - Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı kararla ilk defa yalnızca kadınlar ile 12 yaş ve altı çocukların girebildiği Fenerbahçe-Manisaspor maçındaki görüntüsü için "erkek" denen kadın taraftar isyan etti.

Medyada ve sosyal paylaşım sitelerinde en çok yorumlanan fotoğraftaki kişinin, maça girebilmek için kadın kılığına giren bir erkek olduğu iddia edildi.  

"Fenerbahçe sevdası kadın kılığına bile soktu" başlıklarla milyonlarca kişi tarafından paylaşılan fotoğrafın altına yapılan yorumlarda o taraftara hakeret edildi. 

Oysa bu kişi erkek değil, evli ve iki çocuklu ev hanımı Sema Hanım'dı. 

Haberturk'ten Tülay Acar'ın haberine göre Fenarbahçe'nin fanatik bir taraftarı olan Sema Hanım, bu fotoğrafın yayınlanmasının ardından psikolojik olarak büyük çöküntü yaşadı. Hakarete uğradığını iddia ederek dava açmak için avukatına talimat verdi.

Kadıköy'de yaşayan taraftar Sema Hanım'ın avukatı Rüştü Döğenci, müvekillinin bu haberlerle manevi olarak çöküntü yaşadığını söylüyor. 

Avukat döğenci, "Söz konusu haberle müvekkilimin fotoğrafı izinsiz olarak yayınlanmış, sosyal paylaşım sitelerinde harakete uğraşmıştır. Yaşananlar kendisini üzmüş, sokağa çıkamaz hale gelmiştir. Maddi ve manevi tazminat davası açacağız. Söz konusu yayınların kaldırılması için suç duyurusunda bulunacağız" dedi.



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