Fenerbahçeli Janssen: " Önemli bir galibiyet oldu"

\"Gerçek bir takım gibi mücadele ettik\"

\"Çok iyi şeyler başarabiliriz\"

\"Soldado bu akşam ne kadar tehlikeli bir oyuncu olduğunu gösterdi\"

Fenerbahçeli futbolcu Janssen, 4-1 galip ayrıldıkları Demir Grup Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Ligde geride kalan 3 maçta istediklerini alamadıklarını ifade eden Janssen, \"Bu maçların ardından bir araya geldik. Bu işleri iyi bir noktaya getirmemiz gerektiğini konuştuk. Artık saha içerisinde 3 puan almamız mecburiyeti içerisindeydik. Kendi aramızda takım halinde bu konuşmaları yaptık. Rakiplerimizin puan kaybı da bizim için olumlu bir noktaydı. Önümüze kazanmamız takdirde yaklaşma şansı gelmişti. Bunun için önemli bir galibiyet oldu\" dedi.

\"GERÇEK BİR TAKIM GİBİ MÜCADELE ETTİK\"

Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında gerçek bir takım olarak mücadele ettiklerini dile getire Hollandalı, \"Gerçek bir takım gibi mücadele ettik. Son 3 maçta eksik olan buydu. Bugün bunu sergilediğimizi düşünüyorum. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Bir arkadaşı hata yaptığında hemen yardım etmeye çalıştı. Mücadelemiz, kavgacı ruhumuz sahadaydı. İkinci yarının hemen başında rakibimiz 1-1 yaptı. 1-1\'den sonra çok güçlü olmalısınız. Mental açından kuvvetli olmalısınız. Biz de bunu yaptık. Çok iyi bir skor aldık\" diye konuştu.

\"ÇOK İYİ İŞLER BAŞARABİLİRİZ\"

Sarı-Lacivertli ekipte oynayan bütün arkadaşlarının güçlü olduğunu kaydeden Janssen, \"Her oyuncu önemli. Bu akşam da gördüğünüz. Bu takım için herkes gol atabiliyor. Bu akşam Roberto Soldado oyuna girdi ve 3 gol attı. Çok iyi şeyler başarabiliriz\"

\"FAZLASIYLA ÖZ GÜVEN VEREBİLECEK BİR SKOR\"

Janssen, futbolda kötü zamanların da olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: \"Bunları yaşadıktan sonra mental anlamda ne kadar kuvvetli olduğunuzu göstermelisiniz. Biz de bu akşam bunu yaptık. Bu skor bize fazlasıyla öz güven verebilecek bir skor. Şu anda yolumuza devam edeceğiz. Asla da öyle bir şey yaşanmayacak.\"

\"SOLDADO BU AKŞAM NE KADAR TEHLİKELİ BİR OYUNCU OLDUĞUNU GÖSTERDİ\"

Demir Grup Sivasspor mücadelesinde 3 gol kaydeden Soldado ile ilgili de konuşan Hollandalı futbolcu, \"Soldado bu akşam ne kadar tehlikeli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Ceza sahası içerisinde 3 defa pozsiyona girdi ve tamamını değerlendirmeyi başardı. 3 gol attı. Hem onun için hem takım için güzel oldu. Bizim hepimizin birbirine ihtiyacı var\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Janssen\'in açıklamaları

MUSTAFA AKIN/ İSTANBUL,(DHA)