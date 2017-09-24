Fenerbahçeli Isla: "Çok mutluyum"

Fenerbahçeli futbolcu Mauricio Isla, 2-1\'lik Beşiktaş galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, önemli bir derbiden 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Mauricio Isla, \"Türkiye\'ye geldiğim ilk andan itibaren bu akşamki atmosferi yaşadım diyebilirim. Derbilerdeki atmosferi ve bu derbilerde Fenerbahçe taraftarının yarattığı atmosferi biliyordum. Bu akşam bir derbi maçı oynadık ve atmosfer harikaydı. Her futbolcunun rüyasıdır, derbilerde oynamak. Özellikle kazanıyorsanız daha güzel bir akşam olmuş demektir. Çok mutluyum\" dedi.

Performansına ilişkin de bir değerlendirmeden bulunan Isla, \"Böyle maçlarda konsantre olmak çok önemli. Bu tip maçlarda yüzde yüzünüzü vermek zorundasınız. Böyle zorlu takımlarla oynuyorsanız iki kat performans sergilemelisiniz. Beşiktaş gibi üst düzey oyunculardan kurulu bir takımla oynadık ve bu tip takımlara karşı dikkatli olmak zorundasınız.. Çok önemli bir maçtı. Konsantrasyonu üst seviyede tutmaya çalışıyorum. Kazandığımız için çok mutluyuz\" diyerek sözlerini noktaladı.

İSTANBUL / DHA