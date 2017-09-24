T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçeli Isla: "Çok mutluyum"

Fenerbahçeli futbolcu Mauricio Isla, 2-1'lik Beşiktaş galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, önemli bir derbiden 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduğunu söyledi

24 Eylül 2017 01:01

Fenerbahçeli futbolcu Mauricio Isla, 2-1\'lik Beşiktaş galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, önemli bir derbiden 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduğunu söyledi.
Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Mauricio Isla, \"Türkiye\'ye geldiğim ilk andan itibaren bu akşamki atmosferi yaşadım diyebilirim. Derbilerdeki atmosferi ve bu derbilerde Fenerbahçe taraftarının yarattığı atmosferi biliyordum.  Bu akşam bir derbi maçı oynadık ve atmosfer harikaydı. Her futbolcunun rüyasıdır, derbilerde oynamak. Özellikle kazanıyorsanız daha güzel bir akşam olmuş demektir. Çok mutluyum\" dedi.
Performansına ilişkin de bir değerlendirmeden bulunan  Isla, \"Böyle maçlarda konsantre olmak çok önemli. Bu tip maçlarda yüzde yüzünüzü vermek zorundasınız.  Böyle zorlu takımlarla oynuyorsanız iki kat performans sergilemelisiniz. Beşiktaş gibi üst düzey oyunculardan kurulu bir takımla oynadık ve bu tip takımlara karşı dikkatli olmak zorundasınız.. Çok önemli bir maçtı. Konsantrasyonu üst seviyede tutmaya çalışıyorum. Kazandığımız için çok mutluyuz\" diyerek sözlerini noktaladı.

İSTANBUL / DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

FenerbahçeliMauricio IslaBeşiktaşMaçınDerbilerdekiFenerbahçeHerPerformansınaBuKonsantrasyonuKazandığımızDHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24