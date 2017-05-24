Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım, nikâh şahidine 10 milyon lira kaptırdı!

Aralarında Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım’ın da olduğu onlarca kişiden kâr payı vaadiyle 100 milyon lira toplayan üç ortakla ilgili savcılığa yapılan suç duyurusu başvurusu ciddi iddialar içeriyor.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, 'Saadet zinciri' yöntemi ile işleyen sistemde toplanan paralarla düşük fiyata toplu hac ve umre bileti alındığı iddia edildi.

Geçen yıl sonunda çöken sisteme 10 milyon lira yatıran Kaldırım’ın zararı, çok sayıda gayrimenkul verilerek kapatıldı. Kaldırım’ın para verdiği üç ortaktan Metin K., geçen ağustosta yapılan düğünde Kaldırım’ın nikâh şahidiydi. Suçlamaya konu isimlerden ikisi ise, kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu’na sunulan ve çok sayıda kişinin şikâyetini içeren dosya bir dizi belgeye dayanıyor.

Toplanan paraların listesinden, alınan gayrimenkullerin tapularına, yatarılan paraların dekontlarından, üç isim arasındaki yazışmalara değin bir çok bilgi ve belge savcılığın soruşturma dosyasına girdi. Dosyadan edinilen bilgilere göre Metin K., Oktay G. ve Adem T. 2014 yılı sonunda ‘hac ve umre bileti işi’ne girdi. Üçlü temasa girdikleri kişilere, bir hava yolu şirketi ile sözleşmeleri olduğunu öne sürdü. Sisteme dâhil edilecek kişilere yaptıkları iş anlatıldı.

"Toplu hac bileti alıyoruz"

Bir havayolu şirketinden düşük fiyata toplu hac ve umre bileti alındığı, her bir biletten 300 Euro kazanıldığı anlatıldı. Sisteme girmek isteyen kişiden 27 bin TL talep edildi. 27 bin TL sisteme ‘bir paket’ olarak kaydedildi. 27 bin TL alınan kişiye 36 gün sonra 4 bin TL verildiği öne sürüldü. Yakın çevre ile başlayan bu süreç zaman içinde genişledi. Sisteme giren, yakın akrabalarını ve çevresindeki kişilerin de sisteme dâhil olmasını ön ayak oldu. Sisteme yeni üye getiren kişi, yeni üye üzerinden de komisyon aldı.

Üç ortak Üsküdar Çengelkey’deki küçük bir ofiste başladıkları işi 2015 yılında daha da büyüttü. İşlerin büyümesi ile birlikte Üsküdar Vaniköy’de iki katlı bir yol yalısı kiralandı. Lüks otomobiller ve özel şoförler ile birlikte sisteme üye olanların sayısı daha da katlandı. Bölgede yaşayan bir görgü tanığının ifadesi ile Vaniköy Caddesi’ndeki yalıya, poşetler içinde para getirenler oldu.

Adem T.'nin toplanan paralarla çektirdiği bu fotoğraf soruşturma dosyasında.

27 bin liraya 36 günde 4 bin TL

2015’in sonuna doğru da üç isim, iş yaptırdıkları bir mimar vasıtası ile futbolcu Hasan Ali Kaldırım ile de tanıştı. Ünlü futbolcu da bir süre sonra sisteme dahil oldu. Kimden ne kadar para alındığı ve ne kadar kâr payı ödeneceğini gösteren listede Kaldırım’ın da adı yer alıyor. Kaldırım’ın isminin karşısına 540. 000 TL +80.000 TL yazıyor. 540 bin TL, Kaldırım’ın her biri 27 bin TL olan 20 paket ile sisteme girdiği, 80 bin TL ise, 20 pakete karşılık 4’er bin TL'der Kaldırım'a ödenecek kâr payına denk geliyor.

Oktay G.'nin ajandasında kimlerden ne kadar para alındığına ilişkin listede Hasan Ali Kaldırım'ın da adı yer aldı.

Paraları aldı, nikâh şahidi oldu

Kaldırım’ın verdiği tutarın yüksek olması nedeniyle ünlü futbolcuya, sahip oldukları gayrimenkule ipotek koyması sağlandı. Kaldırım’ın, Adem T.’ye ait Ümraniye’deki bir gayrimenkule ipotek koyduğu anlaşılıyor. Edinilen bilgiye göre Kaldırım ile üç ortak arasındaki ilişki giderek güçlendi. Kaldırım birkaç kez Vaniköy’deki yalıya da gitti. Kaldırım’ın, Ağustos ayı başındaki düğünü için davetiyeleri de bizzat yalıya götürdüğü öğrenildi. Kaldırım’ın düğününde nikâh şahidi olan isimlerden biri de yüklü miktarda para verdiği üç ortaktan biri olan Metin K.’ydı.

"Toplanan paralara gayrimenkul aldılar"

Savcılık dosyasında yer alan belgelere göre üç isim, toplanan paralarla İzmir, Malatya, Ankara, Kocaeli ve İstanbul’da 70 kadar gayrimenkul satın aldı. Ayrıca, bir hamburger zincirinin yanı sıra ünlü bir giyim markası ve kuruyemiş firmasının da bayiliği alındı. Ümraniye’deki bir AVM’de şubeler açıldı; Darıca’daki bir AVM’de bir sinema salonu işletmeye alındı.

"Mafyanın da parası gitti"

Kâr payı vaadi ile kurulan sistem 2016’nın ikinci yarısından itibaren tıkanmaya başladı. Ödemelerin yapılamaması ile birlikte hacizler gelmeye başladı. İcra takibi yapan isimler arasında yalının sahibi iş kadını A. B. K. de yer aldı. 22 Kasım tarihli icra takibi ödenmeyen 22 bin dolarlık kira nedeni ile yapıldı. 25 Kasım 2016’ya gelindiğinde ise üç isme de ulaşılamadı. Çok sayıda alacaklı Vaniköy’deki yalıya gitti ancak kimsenin olmadığı görüldü. Sisteme para kaptıranlar arasında bir mafya grubunun da yer aldığı öne sürüldü. Üç isme ulaşılamayınca mafya üyeleri, şirketin diğer çalışanlarını darp ettiği iddia edildi.

Suçlanan isimlerden Metin K., ünlü futbolcunun aynı zamanda nikâh şahidiydi.