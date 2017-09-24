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Spor

Fenerbahçeli Hasan Ali: "Daha da iyi olacağız"

Sahalarında Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Hasan Ali Kaldırım, takımda taşların yavaş yavaş yerine oturduğunu ve daha da iyi olacaklarını belirtti

24 Eylül 2017 01:05

Sahalarında Beşiktaş\'ı 2-1 yendikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Hasan Ali Kaldırım, takımda taşların yavaş yavaş yerine oturduğunu ve daha da iyi olacaklarını belirtti.
Yaşadığı sakatlık sebebiyle maçın sonlarına doğru yerini İsmail Köybaşı\'na bırakan Hasan Ali, öncelikle sakatlığı hakkında bilgi verdi, sonra maçı değerlendirdi.
Milli oyuncu,  \"Hafta içi sol alt adalemde sorun vardı, biraz koruyarak hazırlandım maça. Son 20 dakikada aynı bölgede diğer ayağımda aynı ağrıyı hissettim. İnşallah çok önemli değildir. Kritik bir maçtı bizim için. Fikstür çok avantajlı değildi.  İlk 3 puanımız iç sahada bu sezon. Kazanarak ayrılmak zorundaydık. Yine de taraftarımızın şüphesi olmasın, taşlar yeni yeni yerine oturuyor. Önemli hatalar yaptık bugün. Hızlı atağa çıkarken topu kaybettik ve sonrasında kırmızı gördük. 2. devreye bir kişi fazla girsek daha farklı olurdu. 2. yarı bize yakıpşmayacak şekilde çok geriye yaslandık. Yeni arkadaşlarımız yeni yeni alışıyorlar takıma. Maalesef uzun sürdü bu durum. Puan kayıplarını telafi edeceğiz\" diye konuştu.

İSTANBUL / DHA

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