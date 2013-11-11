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Spor

Fenerbahçeli Gökhan Gönül'den itiraf: Kendimi yere attım, utanıyorum

Fenerbahçe'nin başarılı Milli beki Gökhan Gönül, eşine az rastlanır bir açıklamaya imza attı.

11 Kasım 2013 00:27

 

Derbi sonrası Lig TV'ye konuşan Gökhan, bir pozisyonda penaltı için kendini yere attığını itiraf ederek, bundan utanç duyduğunu belirtti.
İlk yarıda Dany ile girdiği bir ikili mücadelede hakeme penaltı itirazında bulunan Gökhan, o esnada hata yaptığını kabul etti.
Pozisyon hakkında hiçbir şey sorulmadan konuyu kendisi açan Gökhan, "Pozisyon sırasında müdahale edildiğini hissettim. Neden öyle oldu bilmiyorum ama kesinlikle penaltı değildi. kendini yere attığım için utanıyorum. Bir daha böyle birşey gerçekleşmeyecek..." dedi.

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