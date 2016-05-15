Fenerbahçeli genç yetenek çıldırdı; 91 sayı, 28 ribaunt

İzmir'de düzenlenen Genç Erkekler Türkiye Basketbol Şampiyonası'nın yedincilik maçında 9 Eylül Basketbol'u 115-82 mağlup eden Fenerbahçe'de, milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven, 91 sayı ve 28 ribauntluk performansıyla gençler kategorisinde tüm zamanların rekorunu kırdı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Halkapınar Spor Salonu'nda oynanan yedincilik karşılaşmasında ilk periyodu 28-14, devreyi de 55-37 üstün geçen Fenerbahçe, son periyoda da 88-54 önde girdi. Son periyotta etkinliğini sürdüren sarı-lacivertli ekip, müsabakadan 115-82 galip ayrılarak turnuvada yedinci oldu.

Tek başına 91 sayı

Fenerbahçe'de 91 sayı, 28 ribaunt ve 5 asistle oynayan Ömer Faruk Yurtseven, gençler kategorisinde tüm zamanların rekorunu eline geçirdi. İki sayılık atışlarda 49 denemesinin 34'ünde isabet bulan genç oyuncu, 3 sayılık atışlarda da 11'de 5 isabetle oynadı.

Fenerbahçe'de diğer oyuncular 24 sayı üretirken, Halil Öcal 8, Ahmet Can Duran 6, Emir Erol, Efe Eros Güneyli, Mehmet Batur Şahingöz, Uğur Çelik ve Seçkin Yiğit Topaç da ikişer sayıyla skora katkı yaptı.

Fenerbahçe ile 11 maça çıktı

Şampiyonada son maça kadar sayı ve ribaunt kategorilerinde önde olan Ömer Faruk Yurtseven, turnuvayı 34,5 sayı ve 18 ribaunt ortalamalarıyla tamamladı. Spor Toto Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe ile 11 maça çıkan Ömer Faruk Yurtseven, 3,72 sayı ve 2,81 ribauntla mücadele etti.

Fenerbahçe Koçu Obradrovic eleştirmişti

Ömer Faruk Yurtseven, THY Avrupa Ligi'nde de ortalama 4 dakika 39 saniye şans bulduğu 8 maçta 1,6 sayı ve 0,9 ribauntla oynadı.

İzinsiz olarak Kanada'da NBA'in genç oyuncular için düzenlediği kampa giden genç oyuncu, Fenerbahçe Koçu Zeljko Obradovic tarafından eleştirilmişti.