Fenerbahçeli genç futbolcu Oğuz Kağan Güçtekin'in sözleşmesi yenilendi

İSTANBUL / DHA

Fenerbahçe Kulübü, Profesyonel Futbol A Takımı\'nın 1999 doğumlu oyuncusu Oğuz Kağan Güçtekin\'in sözleşmesini uzattı.

Genç futbolcuyla yapılan imza törenine Kulübün Sportif Direktörü Damien Comolli de katıldı.

\"GENÇ OYUNCULARIMIZA ÇOK BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ\"

Damien Comolli, imza sonrası Fenerbahçe Televizyonu\'na şöyle konuştu:

\"Gerçekten çok harika bir hikaye. Sözleşme imzalamadan önce aramızda konuşuyorduk. 8 yaşından beri Fenerbahçe’deymiş, yani 11 senedir Fenerbahçe’de. Altyapı olsun, A Takıma katılması olsun ve şu an imzaladığı profesyonel sözleşme olsun gerçekten harika bir hikaye. Aynı zamanda altyapının neden var olduğunu gösteren bir olay. Elbette ki şu an ondan çok büyük beklentilerimiz var diyemem ama çok büyük umutlarımız var. Çünkü şimdiden çok büyük beklentiler içerisine girersek onun omuzlarına çok büyük bir yük bindirmiş oluruz. Çok yetenekli ve genç bir oyuncu. Bizim için büyük bir gelecek ifade ediyor. Aynı zamanda son 2 ayda çok büyük bir gelişim gösterdi. Genç oyuncularımıza çok büyük önem veriyoruz ve ileride de onlardan büyük umutlarımız var. Değerlendirmek istiyoruz.\"

\"ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM\"

Oğuz Kağan Güçtekin ise, \"Bu yeni yapılanmanın içerisinde şans bulduğum için çok mutlu ve gururluyum. Sayın Başkanımıza, Sayın Damien Comolli’ye ve hocama bana güvendikleri için çok teşekkür ediyorum. Şimdi daha çok çalışacağım. Fenerbahçe’ye daha çok faydalı olmaya çalışacağım. En büyük hedefim futbola Fenerbahçe’de başlayıp Fenerbahçe’de bırakmaktı. Profesyonel adımım geçen sene Fenerbahçe’de oldu ve bu sene Allah’ın izniyle uzattık. İnşallah futbolu da burada bırakmak istiyorum. Fenerbahçe aşığıydık, tribünden geliyoruz. Babam, ben sürekli maçları izlerdik. Altyapıya geldikten sonra hedefim önce altyapıda kaptanlık isteğim oldu, daha sonra A Takıma isteğim oldu ve hepsini yavaş yavaş gerçekleştirdik. Çok mutlu ve gururluyum. Burası yetmiyor. Her zaman daha çok çalışacağız. Fenerbahçe’ye faydalı olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım\" dedi.

Sezonla ilgili görüşlerini de paylaşan genç futbolcu, \"Sezona çok iyi başlayamadık, inişli çıkışlı bir grafiğimiz var ama yavaş yavaş hoca bize biz de hocaya ve yeni transferlere alıştık. Her şey yavaş yavaş rayına oturuyor. Beşiktaş karşısındaki futbolumuz bence iyiydi. O maçtan sonra da bu şekilde devam edecek. Zirveye tırmanacağız. En büyük hedefimiz şampiyonluk. Takım birbirine alışıyor. Bizi daha güzel günler bekliyor\" diyerek sözlerini noktaladı.

