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Spor

FENERBAHÇELİ FUTBOLCULARA CEM YILMAZ MORALİ İSTANBUL (A.A)

12 Şubat 2011 21:53

-FENERBAHÇELİ FUTBOLCULARA CEM YILMAZ MORALİ İSTANBUL (A.A) - 12.02.2011 - Spor Toto Süper Lig'de üst üste aldığı başarılı sonuçlarla zirve yarışına ortak olan Fenerbahçe'de teknik heyet ve futbolcular, ünlü şovmen Cem Yılmaz ile yemekte bir araya geldi. Çengelköy Rigel Restoran'da düzenlenen yemeğe Fenerbahçe Kulübü yönetim kurulu üyeleri Murat Özaydınlı, İlhan Ekşioğlu, Şekip Mosturoğlu, Ali Yıldırım, sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Aykut Kocaman, yardımcıları ile futbolcular katıldı. Yemeğe televizyon yapımcısı ve sunucu Acun Ilıcalı ile birlikte katılan Cem Yılmaz, yaptığı esprilerle sarı-lacivertilere neşeli anlar yaşattı. Cem Yılmaz yemekte yaptığı konuşmada, Fenerbahçe'nin ligde yenemeyeceği takımın olmadığını ifade ederek, ''Fenerbahçenin ligde yenemeyeceği takım yok. Kayserispor maçı Fenerbahçemizin ligdeki yolunu gösterecek. Bu maçı kazandığımız zaman ligdeki yol, bizim için düz yol olacak. Trabzonspor maçını izledim. Oradaki mücadelenizi gördüm. Herkes çok iyi mücadele etti. Kayserispor karşısında da aynı mücadeleyi göstermeliyiz'' ifadesini kullandı. Fenerbahçe'ye olan sevgisini de dile getiren Cem Yılmaz, ''Biz futbolu Fenerbahçede gördük, Fenerbahçe'de sevdik'' dedi.

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