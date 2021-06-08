Fenerbahçeli futbolculara Avrupa kıskacı; 10 yıldıza teklif var

Fenerbahçe'de Mert Hakan, Pelkas, Szalai, Berke, İrfan Can, Ozan, Frey, Allahyar ve Ferdi yakın ilgi gören isimler. Sarı-lacivertliler, transferin gözdesi Altay Bayındır’ı ise elde tutmak için kapıyı 25 milyon eurodan açıyor.

Sarı-lacivertliler, üç sezonda kupa kazanamadı ancak kurulan geniş kadro, yapılan transferler ve özellikle de futbolcuların gelişimi farklı bir başarının kapılarını açtı. Ali Koç döneminde 65 milyon euroluk oyuncu satışı yapıldı. Ve görünen o ki bu isimlere yenileri eklenecek. Avrupa kulüpleri, Fenerbahçe'nin kadrosundaki 10 futbolcuya ya resmi teklif yaptı ya da ilgilerini gösterdi.

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre, Mert Hakan, Pelkas, Szalai, Berke, İrfan Can, Ozan, Frey, Allahyar, Ferdi ve Altay, sarı-lacivertlilerin gelir sağlayacağı isimler olarak öne çıktı. Bununla birlikte yönetim bir ismi farklı değerlendiriyor.

Altay, kırmızı çizgi

1.5 milyon euro karşılığı Ankaragücü'nden transfer edilen Altay Bayındır, adeta Başkan Ali Koç'un kırmızı çizgisi. Altay'ın gelişimine büyük değer veren ve geldiği noktadan mutluluk duyan Koç, herhangi bir satışı şu aşamada düşünmüyor.

Fenerbahçe kurmayları, EURO 2020'de boy göstermeye hazırlanan 23 yaşındaki file bekçisini ancak 25 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 20'lik pay karşılığı satabileceklerini ilgilenenlere iletiyor. Bu rakamı olabildiği kadar yüksek tutarak Altay'ın bir sezon daha kalması, gidecekse de astronomik bir gelir getirmesi hedefleniyor.