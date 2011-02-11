-FENERBAHÇELİ FUTBOLCULAR İMZA GÜNÜNDE İSTANBUL (A.A) - 11.02.2011 - Fenerbahçeli futbolcu Selçuk Şahin, Spor Toto Süper Lig'de 14 Şubat Pazartesi günü Kayserispor ile yapacakları maçta son haftalarda yakaladıkları çıkışı sürdürmek istediklerini söyledi. Fenercell'in Fatih'deki Historia Alışveriş Merkezi'nde düzenlediği imza gününde takım arkadaşı Brezilyalı futbolcu Cristian ile taraftarlarla buluşan Selçuk, hafta sonu Kayserispor ile yapacakları lig maçını değerlendirdi. Ligde son 4 maçı kazandıklarını hatırlatan Selçuk, şöyle konuştu: ''Serinin yanında iyi de oynadığımız futbol var diye düşünüyorum. Kayserispor da ligin iyi takımlarından birisi. İlk maç mağlup olmuştuk onlara. Kendi sahamızda, özellikle bizim futbolcular gibi inanmış bir taraftarın önünde kazanacağımızı düşünüyorum. Son dönemde taraftar ve oyuncular olarak bir bütün içindeyiz. Kendi sahamızda çok yoğun ilgi oluyor maçlara. O taraftarın yanında, onların verdiği destekle kazanacağımızı düşünüyorum. Şampiyonluk yolunda biz ne kadar iddialıysak Kayserispor da o kadar iddialı. İyi durumdalar. En azından kaybetmemek için gelecekler. Yakaladığımız bir ivme var, yine kazanmak istiyoruz.'' -İLGİ YOĞUNDU- Fenercell'in düzenlediği imza gününde alışveriş merkezinin ortasında kurulan standda imza dağıtan Selçuk ve Cristian'a taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Fenerium'dan aldıkları ürünleri futbolculara imzalatmak için sıraya giren taraftarlar uzun bir kuyruk oluştururken, futbolcuları daha iyi görebilmek için alışveriş merkezinin balkonlarına çıkan çok sayıda taraftar yaptıkları tezahüratlarla sarı-lacivertli iki futbolcuya destek verdi.