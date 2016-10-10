Fenerbahçeli futbolcu, LGBTİ Onur Haftası’na katıldı

Fenerbahçeli futbolcu Roman Neustaedter, Berlin’deki Futbol Onur Haftası’na katıldı.

DUVAR’dan Volkan Ağır’a konuşan Neustaedter, “Yıl olmuş 2016, cinsel yönelimler aşağılama öğesi olmamalı” dedi. Roman Neustaedter ayrıca mültecilerle ilgili bir turnuva düzenleyebileceğini söyledi.

Almanya’nın Berlin kentinde gerçekleşen Futbol Onur Haftası 8 Ekim Cumartesi günü yapılan iki eş zamanlı ve büyük oturumla tamamlandı.

Atölyeye eşi Mona ile katılan Roman Neustaedter, “Çünkü ben de kariyerim boyunca ayrımcılığa uğradım. Bana çok kez ‘yumuşak / kırık’ (Almanca olarak; Schwuchtel) diye seslendiler ve artık yetti. Ben de sonrasında internette, artık bu konudan çok sıkıldığıma dair bir paylaşımda bulundum. Cinsel yönelimler aşağılama öğesi olmamalı. Yıl olmuş 2016 ve artık herkese eşit davranılmalı. Bu yüzden bu etkinliği destekliyorum” dedi.

Neustaedter ayrıca, geçen sene Schalke 04 oyuncusuyken kulübüyle mülteciler için birçok projede yer aldığından ve futbol turnuvası düzenlediklerinden bahsetti: Mültecilerin tüm problemlerini bir an olsun unutup mutlu olmalarını istediğim için böyle şeyler yaptım. Onlarla nasıl çalışılabileceği konusunda bilgim var. Belki gelecekte Türkiye’de de, ülkeye alışma sürecimi tamamladıktan sonra mülteciler için futbol turnuvaları düzenleyebilirim.”