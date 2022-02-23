Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na Ajax kancası

Belçika basını, Fenerbahçe'de gösterdiği performansla alkış toplayan Ferdi Kadıoğlu için Club Brugge'den hamle geldiğini ancak Ajax'ın devreye girip işi bozduğunu iddia etti.

Kanarya açısından genel anlamda iyi bir sezon geçmese de Ferdi, yıldızını epey parlattı. Yönetim, sezon sonunda mukavelesi bitecek genç yıldızla sözleşme uzatmaya çalışırken Avrupa basınından Fenerbahçe için pek de iyi haberler gelmiyor.

Akşam gazetesinin haberine göre Belçika basını, Club Brugge'ün Ferdi'nin menajeriyle temasta olduğunu belirtirken, "İşler iyi gidiyordu ancak araya Ajax girdi. Bu iki takım arasında Ferdi'nin tercihini Ajax'tan yana kullanması bekleniyor" yorumunu yaptı.

"O günleri unutmadı"

Ferdi'nin birçok bölgede görev yaptığı belirtilen haberde, "Evet bu sezon forma şansı buluyor ancak ilk yıllarında çok yedek bırakıldı. Ferdi o günleri unutmadı. Bu sebeple Fenerbahçe'de kalması pek muhtemel gözükmüyor. Mukavelesini tamamladıktan sonra istediği yere bedava gidebilecek. Şu anda Ajax favori konumda ancak genç futbolcunun Avrupa'dan başka talipleri de çıkabilir. Ferdi Kadıoğlu'nun teklifleri değerlendirmek için yeterli zamanı var" ifadeleri kullanıldı.

"Altay'ı da izlediler"

Genç yıldız, mukavelesiyle ilgili soruya, "Gereken şeyleri menajerim ve kulüp söyleyecektir. Şu anda Fenerbahçe'ye odaklandım" demişti. Ferdi Kadıoğlu, mukavelesi bitecek birçok oyuncu gibi, "Önceliğim kulübümde kalmak, burada devam etmek istiyorum" yanıtını vermemişti.

Belçika basını, Slavia Prag karşılaşmasında Ajax yetkililerinin olduğunu da yazdı. Ferdi dışında kaleci Altay Bayındır'la ilgili de raporlar tutulduğu yazıldı. İki futbolcu da sezon sonu ayrılabilir.