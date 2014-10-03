Fenerbahçeli Dirk Kuyt Hollanda Milli Takımı'nı bıraktı

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Dirk Kuyt, milli takım kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Gökhan Hebepçi’nin haberine göre, sarı lacivertli kulübün internet sitesine konuşan Dirk Kuyt, "10 yıldan fazla süre milli takımda oynadım. Milli takım formasıyla harika yıllar geçirdim. Fakat yeni hocamızla konuştuk. Beni Dünya Kupası'nda forma giydiğim pozisyonlarda oynatmayı düşünmediğini söyledi. Ben de yeteri kadar forma şansı bulamayacağım için böyle bir karar aldım. Ancak çok fazla sakatlık ya da ceza olması durumunda ülkem için yine hizmet edeceğim" dedi.

Tecrübeli futbolcu, milli formaya veda kararıyla birlikte tüm enerjisini Fenerbahçe için harcayacağını belirterek, "Fenerbahçe için çok önemli bir sezon olan bu sezonda takımım için daha fazla enerji harcayabileceğim" dedi.