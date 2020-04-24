Fenerbahçeli Dirar: En tartışmalı hakem kararları bizim maçlardaydı

Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Nabil Dirar, bu sezon yaşadıkları düş kırıklığını sakatlıklara ve hakem hatalarına bağladı.

Sözcü'ye konuşan Dirar, "Çok fazla hakem hataları oldu. Ligin geneline bakarsanız en tartışmalı hakem kararlarının bizim maçlarda olduğunu görürsünüz" dedi.

Dirar'ın açıklamaları şöyle:

"Fenerbahçe bu sezona iyi başladı ancak düşüşe geçti. Bunun sebepleri nelerdi? En çok ne zorladı takımı? Neden kötü sonuçlar arka arkaya geldi ve Fenerbahçe yarıştan koptu?

Lige çok iyi bir başlangıç yaptık. İlk aylarda çok iyi gidiyorduk. Takımdaki herkes yüksek efor sergiliyordu. Saha içerisinde futbol oynamak çok kolay geliyordu ve neredeyse herkes gol atıyordu.

Deyim yerindeyse bizi o dönemler kimse durduramazdı. Sonrasında yorgunluk ve beklenmedik sakatlıklar gelişti, bu da bizi olumsuz etkiledi. Garry, Emre, Vedat ve Sadık gibi arkadaşlarım sakatlık yaşadılar. Bu sebepler bizim ritmimizi frenledi. Arka arkaya puan kaybettikçe özgüven kaybı da yaşadık.

Çok fazla hakem hataları oldu. Ligin geneline bakarsanız en tartışmalı hakem kararlarının bizim maçlarda olduğunu görürsünüz.

lk aklıma gelen bir pozisyonla örnek vereyim. Trabzonspor’la oynadığımız lig maçında Luiz’in (Gustavo) bir şutu vardı. Top rakip oyuncunun eline çarptı ve kurallara göre top ceza sahası içerisinde rakip oyuncunun eline çarparsa bunun penaltı olması gerekir. VAR’da görev yapan hakemlerin orta hakeme bunu bildirmesi ve pozisyonu izlemek için çağırmaları gerekiyordu fakat hakem çağrılmadı. Aklıma gelen bir konu bu ve evet hakem hataları da bizi olumsuz yönde etkileyen çok önemli faktörlerden biriydi.'

Önümüzdeki yıl yeniden iddialı bir Fenerbahçe ve Şampiyonluk için ne gerekli?

Ligin başlarında herkes gördü ki çok fazla pozisyona giren, topa sürekli sahip olan bir takımdık. Herkesin mücadelesi oldukça yüksek seviyedeydi. Bu tempoyu devam ettirebilsek bugün bambaşka şartlarda, bambaşka şeyler konuşuyorduk. Önümüzdeki sene bu sezona başladığımız gibi yüksek tempolu başlamalı ve bunu ligin tamamında devam ettirmeliyiz. Oynayan formayı kaptırmamaya, oynamayan da formayı kapmaya çalışmalı ki bu rekabet ortamı başarıyı getirsin.