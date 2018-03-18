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Spor

Fenerbahçeli Dirar: "Biz bir adım daha öndeydik"

"Tüylerim diken diken oldu" İSTANBUL,(DHA) Fenerbahçe ile Galatasaray'ın 0-0 berabere kaldığı mücadelenin ardından Fenerbahçeli futbolcu Nabil Dirar yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu

18 Mart 2018 00:25

\"Tüylerim diken diken oldu\"

İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe ile Galatasaray\'ın 0-0 berabere kaldığı mücadelenin ardından Fenerbahçeli futbolcu Nabil Dirar yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Kazanamadıkları için çok üzgün olduklarını söyleyen Dirar, \"Kazanmak için her şeyi yaptık, farkı 3\'e indirmek istiyorduk. Tek eksik goldü. Rakibi kendi sahasına doğru iterek, rakip alanda oynamak istedik. Onlar da çok pozisyon üretti ama biz bir adım daha öndeydik. Çok istiyorduk kazanmayı\" dedi.
\"TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU\"
Taraftarların inanılmaz bir atmosfer oluşturduğunu söyleyen Nabil Dirar, \"Tüylerim diken diken oldu. Bizi iyi bir şekilde motive ettiler. Duyguların yüksek olduğu bir karşılaşmaydı, bizim arkamızda durmaları önemliydi. Cesaretli bir şekilde arkamızda durdular. Bizim arkamızda durmaya, bizi desteklemeye devam etsinler\" diyerek sözlerini tamamladı.

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