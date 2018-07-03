Fenerbahçeli basketbolcu, NBA'ye transfer oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, geçen sezon Fenerbahçe Doğuş'ta forma giyen Brad Wanamaker'ı kadrosuna kattı.

Boston Celtics Kulübünden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki ABD'li basketbolcu Wanamaker ile sözleşme imzalandığı bildirildi. Sözleşmenin detaylarına yer verilmeyen açıklamada, Wanamaker'ın 9 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Son 7 yıldır Avrupa'da oynayan Wanamaker, Fenerbahçe Doğuş ile THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'in en değerli oyuncusu seçildiği geçen sezon, maç başına 11,3 sayı, 3,8 asist, 2,7 ribauntluk performans sergiledi.

Sarı lacivertli ekipten Wanamaker'a teşekkür mesajı:

"2017-2018 sezonunda Fenerbahçe Doğuş formasıyla başarılı bir sezon geçiren, ekibimizin Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi şampiyonluğunda “Final Serisi MVP’si” seçilmesini sağlayan performansıyla büyük katkısı bulunan, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğunun kazanılmasında ve Turkish Airlines EuroLeague kulvarında final oynamasında önemli pay sahibi olan Birleşik Amerikalı oyuncumuz Brad Wanamaker’ın takımımızla olan sözleşmesi sona ermiştir.

Brad Wanamaker, önümüzdeki sezonda kariyerine NBA takımlarından Boston Celtics ile devam edecektir.

Wanamaker’a, Fenerbahçemize yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder ve bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz.



FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"