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Spor

Fenerbahçeli basketbolcu gözaltına alındı

Yunan basını, Batiste'in 200 bin Euro'luk borcu olduğunu iddia etti

07 Aralık 2012 01:07

 

Panathinaikos karşılaşması için Yunanistan'a giden Fenerbahçe'de Mike Batiste gümrük polisi tarafından gözaltına alındı. Gerekçe olarak ise Batiste'nin Panathinaikos forması giydiği dönemden kalma vergi borcu gösterildi.
 
THY Euroleague'in dokuzuncu haftasında Panathinaikos ile oynayacak sarı-lacivertli takımın Amerikalı pota altı oyuncusu Mike Batiste, Yunanistan gümrük polisi tarafından gözaltına alındı.
 
Dokuz sezon Atina'da Panathinaikos forması giyen Batiste, vergi borcunu ödemediği iddiasıyla gümrük polisi tarafından Eleftherios Venizelos Havaalanı’nda gözaltına alındı.
 
Amerikalı yıldızın ifadesi alınacak. Yunan basını, Batiste'in 200 bin Euro'luk borcu olduğunu iddia etti.
 
 

Batiste, savcının talebiyle gözaltına alındı.

 
 
Panathinaikos, eski oyuncusu Mike Batiste için maç öncesinde özel bir tören düzenleyeceğini duyurmuştu.
 

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