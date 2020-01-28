Fenerbahçeli Barış Alıcı'nın yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'da forma şansı bulamayan Barış Alıcı'nın yeni takımı belli oldu. Fenerbahçe genç oyuncuyu, 1.5 yıllığına Belçika kulübü Westerlo'ya kiralayacak.

Sözcü'de yer alan habere göre, sezon başında Çaykur Rizespor'a kiralanan ancak yeteri kadar süre alamayan Barış Alıcı için yeni kulüp arayışları başladı.

Hollanda'dan talipleri olan Barış Alıcı'ya en ciddi teklif Berke Özer'in de forma giydiği Belçika ekibi Westerlo'dan geldi. Sezon başında Berke Özer'i de Belçika ekibine kiralayan Kanarya, Barış'ı da 1.5 yıllığına kiralık verecek. İmzaların bugün atılacağı öğrenildi.

Fenerbahçe transferle ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Sezon başında Çaykur Rizespor'a kiralanan oyuncumuz Barış Alıcı'nın yeni takımı Belçika'nın KVC Westerlo ekibi oldu. Oyuncumuz Belçika takımında 1.5 yıl kiralık olarak forma giyecek.

Barış Alıcı'ya yeni takımında başarılar dileriz."

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