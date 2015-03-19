Fenerbahçeli Alves: Beşiktaş’ı yenebilecek kaliteye sahibiz

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuları Raul Meireles ve Bruno Alves, Beşiktaş derbisiyle ilgili olarak çok zorlu bir maçın kendilerini beklediğini belirtti. Alves, Beşiktaş karşılaşmasını kazanabilecek kaliteye sahip olduklarını söyledi.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuları Meireles ve Bruno Alves, NTV Spor'un sorularını yanıtladı.

Beşiktaş ile çok zorlu bir maç oynayacaklarının altını çizen Alves, bu karşılaşmayı kazanabilecek kaliteye sahip olduklarını söyledi. Futbolda tahminde bulunmanın çok zor olduğunu ifade eden Meireles ise bu tarz maçlar için her zaman hazır olduğunu belirtti.

Beşiktaş ile oynayacakları derbiyi değerlendiren Alves, "Beşiktaş derbisine çok iyi hazırlanıyoruz. Bizim için çok önemli bir maç, kazanmamız gerekiyor. Bu maçı kazanabilecek kaliteye sahip olduğumuzu düşünüyorum. Şampiyon olmak istiyorsak bundan sonraki bütün adımlarımız çok önemli. Bunun bilincindeyiz" şeklinde konuştu.

Egemen'in son durumu hakkında da açıklamalarda bulunan Alves, "Egemen harika bir oyuncu. Şu anda bir sakatlığı var, bu süreci atlatmaya çalışıyor. Ancak Fenerbahçe'de Egemen'in boşluğunu doldurabilecek önemli oyunculara sahip. Egemen çok önemli bir isim, takıma önemli katkılar yapıyor ve çok iyi bir lider. Umarım en kısa sürede sakatlığını atlatarak sahalara döner. Ancak dediğim gibi takımda onun boşluğunu doldurabilecek Bekir ve Serdar gibi oyuncular var" dedi.

Futbolda tahmin yapmanın çok zor olduğunu ifade eden Meireles, "Beşiktaş maçı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maçta elimizden gelenin en iyisini sergilemeye çalışacağız. Çok sıkı çalışıyoruz. Ancak futbol oyununda tahmin yapmak çok zor. En önemli şey çalışmak ve biz de her gün çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Diğer futbolcular gibi ben de çok çalışıyorum. Her zaman böyle maçlar için hazırım" şeklinde konuştu.