Fenerbahçeli Aatif: "Bu sezonki en iyi Fenerbahçe'yi izlettik"

Nabil Dirar: \"Bizim tek düşüncemiz şampiyonluk\"

İSTANBUL / DHA

Fenerbahçe\'nin Faslı oyuncusu Aatif Chahechouhe, 4 - 2\'lik Kasımpaşa galibiyetinin ardından, bu sezonki en iyi Fenerbahçe\'yi izlettiklerini söyledi.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Aatif, \"Osmanlıspor maçının ardından çok üzüldük. O maçın ardından toplantılar yaptık, birbirimizle konuştuk. Bu, çok önemli bir şeydir. Konuşmak gerekir böyle durumlarda. Herkes bilinçlendi. Herkes neler yapabileceğini düşünmeye başladı. Son birkaç karşılaşmadır iyi değildik ama kazanıyorduk. Bugün bu sezonki en iyi Fenerbahçe\'yi izlettik. Birlikte oynadık birlikte mücadele ettik. Herkes takım arkadaşı için, herkes birbiri için mücadele etti. Bunları yaparsak kendi sahamızda taraftarlarımızın desteğiyle güzel görüntüler ortaya çıkar. İyi yoldayız ve maç maç yolumuza devam etmeliyiz\" dedi.

Kendi performansıyla ilgili de konuşan Aatif, \"Sezon başı fazla süre alamamıştım ama Sivasspor karşısında hocamız şans verdi. Zor maçtı. Benim için ayrı bir özelliği vardı, eski takımıma karşı oynadım. Ayrıca ben oynadığım zaman maçları kazandığımızı görüyoruz son birkaç maça bakarsak. Şu anki gidişattan memnunum. Sahada olduğum süre boyunca takımım için her şeyi yapacağım\" ifadelerini kullandı.

NABİL DİRAR: \"BİZİM TEK DÜŞÜNCEMİZ ŞAMPİYONLUK\"

Kasımpaşa karşısında 2 asist yapan Nabil Dirar ise, tek düşüncelerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Dirar, \"Ligin geçmiş dönemlerine bakarsak önümüze fazla fırsat gelmişti ama bazı hatalar yapmıştık ve bu fırsatları kaçırmıştık. Bu hatalar geride kaldı. İyi bir takım ruhu yakaladık. Ben de saha içinde keyif alarak futbol oynuyorum. Birlikte savunma yapıp birlikte hücum ediyoruz. Takımdaki herkes cesurca mücadelesini gösteriyor. Rakiplerimizin aldığı skorlar da daha bir motivasyon yaratıyor. Bizim tek düşüncemiz şampiyonluk. Bu kupayı müzemize götürmek istiyoruz. Bunu belki çok sıklıkla söylemiyoruz ama kafamızda sadece bu var. Fenerbahçe her sene şampiyonluk için mücadele eder. Bu yıl da o yıllardan biri\" şeklinde konuştu.

Kendi performansını da değerlendiren Dirar, \"Hocamız benden savunmaya da yardım etmemi istiyor. Savunma durumunda olduğumuzda, top rakipteyken merkezde olmamı ve savunmaya katkı yapmamı istiyor. Top bizdeyken, biz hücumdayken de önde yer almamı istiyor. Bugünkü performansımdan dolayı mutluyum. Takıma katkı yapabileceğim önemli paslarım oldu. Fiziksel anlamda biraz yorucu oluyor ama önemli olan takım. Ben takımın hizmetindeyim, takım için mücadele ediyorum. Çok sevdiğim ve keyif aldığım bir iş yapıyorum\" dedi.