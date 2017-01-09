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Spor

Fenerbahçe'den Ukrayna'ya transfer seferi

Sarı-lacivertlilerin hedefinde Sergiy Sydorchuk ve Taison var

09 Ocak 2017 13:15

Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Dick Advocaat'ın, Mehmet Ekici'nin yanı sıra orta sahaya bir takviye daha istemesi, ayrıca sol kanat için de talepte bulunması üzerine bu hafta Ukrayna'ya sefer düzenleme kararı aldı.
 
Hedeflerden biri Dinamo Kiev'in orta sahadaki yeteneği Sergiy Sydorchuk. 25 yaşındaki Sydorchuk'u kiralamayı planlayan Fenerbahçe, bir süredir yakından ilgilendiği Shakhtar Donestk'li Taison için de temaslarda bulunulacak.

Brezilyalı sol açık geçtiğimiz günlerde, Zenit'e gitmek istediğini söylese de Fenerbahçe 28 yaşındaki Taison için kiralama teklifinde bulunacak.

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FenerbahçeSergiy SydorchukTaisontransfer

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