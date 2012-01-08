Fenerbahçe'den TRT'ye kınama

T24 - Fenerbahçe Spor Kulübü, TRT Haber kanalında Fenerbahçe'yle ilgili yayınlanan animasyonla ilgili bir açıklama yaparak "TRT'nin haber kanalının mizah sınırının ölçüsünü kaçırdığını ve bu durumu kınadıklarını" bildirdi.



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Yapılan açıklama şöyle:



"Türk Futbolu'nun pek çok paydaşını etkileyen hukuki sürecin ilk gününden bu yana, bazı basın yayın organlarının 'karar verici mekanizmaların' görevlerine soyunduklarını; bu çerçevede pek çok kez savcı ve hakim rollerini üstlendiklerini gördük.



Kulübümüz adı üzerinden milyonları hedef alan bu sistematik karalama ve linç kampanyasının bir parçası olanlara, gerek hukuki gerekse kurumsal haklarımızı kullanarak karşılık verdik.



Bu bağlamda; TRT Haber Kanalı'nın, hakaretamiz bir animasyon filmle, mizah sınırının ölçüsünü kaçırdığı; 104 yıllık bir geçmişi ile Türk Sporu'nun lokomotifi olan kulübümüzü küçük düşürmeye çalıştığı, açıkça görülmektedir.



Türk Ulusu'nun kanalı olarak 'tarafsız' kalmak zorunda olan TRT Haber Kanalı'nın bu yayınını ve bu yayına izin veren karar merciini kınıyor; terbiye sınırlarını aşan bu yayın karşısında tüm hukuki ve yasal haklarımızı kullanacağımızın bilinmesini istiyoruz.



Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, dün olduğu gibi bugün ve bundan sonra da; onurumuzu, haklarımızı, bizi biz yapan değerleri hedef alan her kurum ve kuruluşa karşı, yasal yaptırımlarımızın tamamını kullanmaya devam edeceğiz."



