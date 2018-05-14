Fenerbahçe'den tarihi fark!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 7-0 yendi ve bu sezonki en farklı galibiyetini elde etti.

Bu sonuçla puanını 69'a yükselten sarı lacivertliler lider Galatasaray ile olan 3 puanlık farkını korudu ve şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı.

Fenerbahçe gol averajında Galatasaray'ı yakaladı

Ayrıca Fenerbahçe Karabük'te elde ettiği 7-0'lık galibiyetle birlikte ligdeki averaj açısından Galatasaray'ı (41) yakalamış oldu.

Böylelikle gelecek hafta Galatasaray yenildiği takdirde Fenerbahçe, Galatasaray'la aynı puanda ve ikili averajda eşit olmasına rağmen, gol averajında üstün konuma gelmiş olacak. Sarı-lacivertlilerin şampiyon olması için Başakşehir'in de en az berabere kalması gerekecek.

Maçtan notlar:

Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Fenerbahçeli Aatif'ın ortasına ters vuruş yapan Kravchenko topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

Maçın 20. dakikasında Fenerbahçe yakaladığı kontra atakta Fernandao ile farkı 2'ye çıkardı.

Sarı-lacivertliler Fernandao'nun muhteşem volesiyle 29. dakikada farkı 3'e çıkardı.

Fenerbahçe, gollerine devam ediyor. Maçın 38. dakikasında Aatıf mükemmel bir hareketle rakibinden sıyrıldı ve topu ağlarıa gönderdi. Skor şimdi 4-0.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın başında olduğu gibi ikinci yarı da golle başladı. Soldado, Fenerbahçe adına 5. golü kaydetti.

Baskılarını sürdüren Fenerbahçe, Dirar'ın uzaktan çektiği şert şutun ağlarla buluşmasıyla birlikte 77. dakikada skoru 6-0'a taşıdı.

Karabük'teki karşılaşmanın son dakikasında sonradan oyuna giren Janssen, Fenerbahçe'nin 7. golünü attı.

Fenerbahçe, Karabükspor'u depklasmanda 7-0'lık skorla mağlup etti.

KARDEMİR KARABÜKSPOR - FENERBAHÇE

STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

HAKEM: Hüseyin Göçek

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN SPORTS 1

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Oleksandr, Hakan Aslantaş, İshak, Talha Sanuç, Kravchenko, Cem, Murat Akın, Osman, Ergin, Herve Kage, Bliznichenko

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

FENERBAHÇE: Volkan, Neustadter, Şener, Hasan Ali, Skrtel, Giuliano, Aatif, Mehmet Topal, Josef, Soldado, Fernandao

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman