Fenerbahçe'den Portekiz'e izinsiz dönen Pereira'ya tepki: Pazartesi günü gereken yapılacak!

Fenerbahçe, yolları ayırma kararı aldığı teknik direktörleri Vitor Pereira'nın Portekiz basınında yer alan sözlerini ağır ifadelerle eleştiren bir açıklama yaptı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, Pereira ve yardımcılarının bu sabah yapılan antrenmana katılmadıkları belirtilerek, Pereira’nın davranışının sözleşmeye aykırı olduğu ve pazartesi günü hukuksal hakların kullanacağı vurgulandı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Bugün Portekiz basınında çıkan haberlerde, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira’nın anlaşılmaz, kabul edilemez ve gerçek dışı bir takım gerekçeleri ileri sürerek ülkesine geri döndüğü yönünde açıklamaları yer almıştır. Nitekim Vitor Pereira ve yardımcıları bu sabah yapılan antrenmana da katılmamıştır.



Teknik Direktörümüz Vitor Pereira ile kulübümüz arasında tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenleyen bir sözleşme mevcuttur. Vitor Pereira’nın bu davranışı açıkça sözleşmeye aykırıdır ve tarafımızca kabul edilmesi mümkün değildir.



Vitor Pereira’nın sözleşmeyi açık ihlali karşısında kulübümüz bugün itibarı ile doğmuş hukuksal haklarını, pazartesi günü kullanacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."