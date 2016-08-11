Fenerbahçe Pereira ile yollarını ayırma kararı aldı!

Tarihinin en pahalı transferlerini yaptığı geçtiğimiz sezonu kupasız kapatan, bu sezon da Monaco'ya elenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalamayan sarı lacivertli takımda teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrıldı.

NTV Spor'un geçtiği habere göre Fenerbahçe yönetimi, Portekizli çalıştırıcı ile yollarını ayırma kararı aldı.

Ne kadar tazminat alacak

Vitor Pereira ile yardımcılarının tazminatı yaklaşık 4 milyon Euro tutuyor. Sarı lacivertli yönetimin hukuki ve mali prosedürleri tamamladıktan sonra Pereira hakkındaki kararı açıklaması bekleniyor.

Fenerbahçe'de antrenmanları birkaç gündür yerli yardımcı antrenörler aktif olarak yönetiyor. Yönetimin direktifi doğrultusunda günde çift ve süresi uzatılmış antrenmanlarla Grasshoppers maçına hazırlanan sarı lacivertli takım bu çalışmaların birini taktiğe, birini de kuvvete ayırıyor.

Sakat oyunculardan Robin van Persie de takıma dönerken, Hollandalı golcünün Grasshoppers maçlarında kadroda olması bekleniyor. Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Simon Kjaer ise sahada koşu çalışmalarını sürdürüyor.

Ahmet Çakar: Fenerbahçe'nin yeni hocasını tanıyorum

Fenerbahçe'de, Vitor Pereira'nın yerine teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı konusu tartışılırken, eski hakem Ahmet Çakar'dan beklenmedik bir çıkış geldi. Ahmet Çakar, Twitter hesabından paylaştığı bir mesajda, "Fenerbahçe'nin yeni hocasını tanıyorum" dedi.