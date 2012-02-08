-Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği toplantısı açıklaması İSTANBUL (A.A) - 08.02.2012 - Fenerbahçe Kulübü, Kulüpler Birliği Vakfı toplantılarında konuşulanların basına sızdırılmaya devam edilmesi durumunda, yöneticilerinin birlik toplantılarında söz almayarak, hiçbir konuda görüş belirtemeyeceklerini açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, internet sitesinden yaptığı açıklamada, vakfın dün gerçekleştirilen toplantısının ardından konuşulanların medyaya yansımasına ve gerçeği yansıtmayan haberlere sert tepki gösterdi. Fenerbahçe Kulübü'nün bu tür haberlere dair duyduğu rahatsızlığın daha önce yöneticiler tarafından defalarca dile getirildiği ifade edilen açıklamada, şöyle denildi: ''Kulüpler Birliği, Türk futbolunun lokomotifi kulüplerimizin, saygıdeğer başkanları ve yöneticilerinin oluşturduğu bir yapıdır. Ancak her toplantının ardından içeride konuşulanların basına sızdırılması, üstelik de yalan yanlış haberlere malzeme olması, Kulüpler Birliği'nin ve onu temsil eden yöneticilerin ağırlığına yakışmamaktadır. Mevcut durum, Kulüpler Birliği'nin, Türk futbolunun ve kulüplerimizin sorunlarının tartışıldığı ve çözüm arandığı kurum olma niteliğini kaybetmesi anlamına gelmektedir. Bu yakışıksız tavrın devam etmesi halinde, yöneticilerimiz bundan sonra Kulüpler Birliği toplantılarında kesinlikle söz almayacak ve hiçbir konuda görüş belirtmeyeceklerdir.'' Toplantıya katılan Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Nihat Özdemir ve asbaşkan Cihan Kamer'in, Beşiktaş Kulübü ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Yıldırım Demirören'in, TFF başkanlığına adaylığı konusuna dair herhangi bir yorum ve ifadesi olmadığı belirtilen açıklamada daha sonra şu ifadelere yer verildi: ''Dün yapılan toplantının ardından basına yansıyan, yöneticilerimizin, Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Yıldırım Demirören'i, TFF başkanlığı için önerdiği ve Sayın Demirören'in başkanlığa aday olması halinde Fenerbahçe yönetiminin kendisini destekleyeceği ile ilgili haberler doğru değildir. Yöneticilerimiz Sayın Nihat Özdemir ve Sayın Cihan Kamer'in, Sayın Demirören'in olası TFF başkanlığı konusuna dair herhangi bir yorum ve ifadeleri olmamıştır. Toplantıda Sayın Cihan Kamer, Kulüpler Birliği üyelerinden birinin başkan olması konusunda, diğer üyelerin görüş belirtmelerini rica etmiş ancak Sayın Demirören ya da bir başka isim kesinlikle gündeme getirilmemiştir. Kulübümüzün, böylesi bir konuda yönetim kurulumuzun kararı olmadan herhangi bir platformda görüş belirtmesi, kulübümüzün bu konudaki ciddiyeti ve hassasiyetine yakışmaz. Hal böyle iken, bu konuda yapılan haberlerin gerçekle bağdaşmadığını kamuoyuna önemle duyururuz.''