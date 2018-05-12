Fenerbahçe'den kongre tarihi açıklaması

İSTANBUL,(DHA) -

Fenerbahçe Kulübünün Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26-27 Mayıs tarihlerinde, çoğunluk sağlanamazsa 2-3 Haziran tarihlerinde Ülker Stadı\'nda yapılacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: \"Fenerbahçe Spor Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı, toplantıya katılma hakkı olan üyelerimizin salt çoğunluğunun hazır bulunması halinde, 26 - 27 Mayıs 2018 tarihlerinde Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Fenerium Tribünü\'nde yapılacaktır. Tüzüğümüzün 25. maddesi gereğince; Kongre Giriş Kartları Soyadı sırasına göre tanzim edilmiş olarak toplantı mahallinde dağıtılacağından, Üyelerimizin giriş kartlarını Soyadlarına isabet eden müracaat masalarından temin etmelerini rica ederiz. İlk toplantıda tüzük gereği aranan salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise Genel Kurul, 02 - 03 Haziran 2018 tarihlerinde aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.

Genel Kurul Toplantısı ilk gün saat 10:30\'da başlayacak, Başkanlık Divanı seçiminin ardından, Yönetim Kurulu Faaliyet ve Denetim Kurulu Faaliyet raporları okunacaktır. Genel Kurul Toplantısının ilk gününde raporlar ve gündemdeki tüm maddeler de görüşülecektir.

Genel Kurul Toplantısının ikinci günü ise Başkan ve Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile Kurullarımızın seçimi yapılacaktır. 2. gün oy verme işlemi, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Fenerium Tribünü\'nde 10:00 - 17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.\"