Fenerbahçe'den Jailson'a hoşgeldin videosu

İSTANBUL, (DHA)

Fenerbahçe, Gremio\'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı ofansif orta saha oyuncusu Jailson için video yayınladı.

Dün akşam saatlerinde İstanbul\'a gelen Jailson, bugün yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Sarı-Lacivertli kulüp, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Ailemize hoş geldin Jailson başlığıyla paylaşılan videoda sarı-lacivertli takımın yeni transferleri Michael Frey ve Berke Özer de yer aldı.

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- Kulübün paylaştığı video