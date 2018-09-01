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Spor

Fenerbahçe'den Jailson'a hoşgeldin videosu

İSTANBUL, (DHA) Fenerbahçe, Gremio'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı ofansif orta saha oyuncusu Jailson için video yayınladı

01 Eylül 2018 02:04

İSTANBUL, (DHA)

Fenerbahçe, Gremio\'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı ofansif orta saha oyuncusu Jailson için video yayınladı.
Dün akşam saatlerinde İstanbul\'a gelen Jailson, bugün yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Sarı-Lacivertli kulüp, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Ailemize hoş geldin Jailson başlığıyla paylaşılan videoda  sarı-lacivertli takımın yeni transferleri Michael Frey ve Berke Özer de yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Kulübün paylaştığı video

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