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Spor

FENERBAHÇE'DEN İDDİALARA YANIT YARIN   İSTANBUL (A.A)

10 Mart 2011 14:34

-FENERBAHÇE'DEN İDDİALARA YANIT YARIN   İSTANBUL (A.A) - 10.03.2011 - Fenerbahçe'de gözler, yönetim kurulunun yarın Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına ilişkin son dönemde sarı-lacivertli ekiple ilgili söylemlere yanıt vereceği basın toplantısına çevrildi.  Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nın 1907 tribün salonunda düzenlenecek basın toplantısı saat 15.00'te başlayacak. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde basın toplantısıyla ilgili dün yapılan duyuruda, ''Takımımızın, şampiyonluk iddiasını artırmaya başladığı her sezonda 'geleneksel olarak' ortaya çıkan akıl ve izan yoksunu açıklamalar furyasının, bu sezon da sahnelenmeye başlaması tüm camiamız ve bu sefer artık tüm spor kamuoyu tarafından hayretle izlenmektedir. Taraftarlarımız ve kulüp üyelerimiz de yönetimimize gönderdikleri binlerce e-mail ve faksta, 100 yılı aşkın şanlı bir tarihe sahip olan kulübümüze yapılan bu çirkin saldırılara cevap verilmesi çağrısında bulunuyorlar'' şeklinde ifadelere yer verilmişti.  

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