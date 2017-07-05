Fenerbahçe'den hazırlık maçlarına ilişkin açıklama

Fenerbahçe Kulübü, yeni sezon öncesi hazırlık maçlarıyla ilgili resmi sitesi üzerinden bir bildiri yayınladı. Bildiride, sarı-lacivertlilerin hazırlık maçlarını yapacağı takımlar ve taraftarların biletlere nasıl ulaşabileceği bilgisi yer aldı.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan resmi açıklama şöyle:

"Yeni sezon hazırlıkları kapsamında İsviçre’de 4 hazırlık maçı yapacak olan Fenerbahçe Futbol Takımımızın maç biletleri internet üzerinden satışa sunulacaktır.



12 Temmuz Çarşamba günü Sporting Lizbon CP, 15 Temmuz Cumartesi günü Olympique Marsilya, 17 Temmuz Pazartesi günü Athletic Club Bilbao ve 19 Temmuz Çarşamba günü de AS Monaco ile yapılacak hazırlık maçlarımızı takip etmek isteyen taraftarlarımız, www.starticket.ch sitesi üzerinden karşılaşma biletlerini satın alabileceklerdir.



Taraftarlarımızın bilgisine sunarız."