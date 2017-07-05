T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe'den hazırlık maçlarına ilişkin açıklama

Sarı-lacivertli taraftarlar, internet üzerinden hazırlık maçı biletlerine ulaşabilecek

05 Temmuz 2017 19:22

Fenerbahçe Kulübü, yeni sezon öncesi hazırlık maçlarıyla ilgili resmi sitesi üzerinden bir bildiri yayınladı. Bildiride, sarı-lacivertlilerin hazırlık maçlarını yapacağı takımlar ve taraftarların biletlere nasıl ulaşabileceği bilgisi yer aldı.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan resmi açıklama şöyle:

"Yeni sezon hazırlıkları kapsamında İsviçre’de 4 hazırlık maçı yapacak olan Fenerbahçe Futbol Takımımızın maç biletleri internet üzerinden satışa sunulacaktır.

12 Temmuz Çarşamba günü Sporting Lizbon CP, 15 Temmuz Cumartesi günü Olympique Marsilya, 17 Temmuz Pazartesi günü Athletic Club Bilbao ve 19 Temmuz Çarşamba günü de AS Monaco ile yapılacak hazırlık maçlarımızı takip etmek isteyen taraftarlarımız, www.starticket.ch sitesi üzerinden karşılaşma biletlerini satın alabileceklerdir.

Taraftarlarımızın bilgisine sunarız."

ETİKETLER

Fenerbahçehazırlık maçlarıbiletlerneredesatılıyorMarsilyaSportingAthletic BilbaoMonaco

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24