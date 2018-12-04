Fenerbahçe'den görme engelli avukata anons jesti

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Defterdarlığı\'nda hazine avukatı olan görme engelli Ahmet Özat, Fenerbahçe- Kasımpaşa maçında sahaya çıkarak, Fenerbahçeli futbolcuların anonsunu yaptı.

Fenerbahçe taraftarı avukat Ahmet Özat, İspanya Ligi\'nin güçlü temsilcilerinden Sevilla\'nın bazı maçlarında görme engelli taraftarın sahaya çıkacak, futbolcuları anons ettiğini öğrendi. Ahmet Özat, \'3 Aralık Dünya Engelliler Günü\' dolayısıyla sarı lacivertli kulübün yetkilileriyle iletişime geçerek, Şükrü Saracoğlu Stadyumu\'ndaki Kasımpaşa maçında futbolcuların anonsunu yapmak istediğini iletti. Fenerbahçe kulübünce Özat\'ın bu isteği, geri çevrilmedi ve avukat İstanbul\'a davet edildi. Taraftarlar, dün sahaya alınmadan önce boş statta anons çalışan Özat, maç öncesi büyük heyecan yaşadı. Özat, \"Stada girmek bile ayrı bir heyecandı; ama anons başlayınca heyecanım gitti. Hayatımın en unutulmaz anlarından birini yaşadım\" dedi.

Ahmet Özat\'ın yaptığı anonsa, sarı lacivertli taraftarlar coşkuyla karşılık verdi.

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