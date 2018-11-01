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Spor

Fenerbahçe'den genç futbolcusuna profesyonel sözleşme

Oyuncuyla 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığı belirtildi

01 Kasım 2018 20:46

Fenerbahçe Kulübü, 15 yaşındaki altyapı futbolcusu Gürol Demirezen'le profesyonel sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Gürol Demirezen'le 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığı belirtildi.

İmza törenine sportif direktör Damien Comolli ile Futbol Altyapı Teknik Koordinatörü David Badia'nın katıldığı bildirildi.

FBTV'ye açıklamada bulunan Gürol Demirezen, çok mutlu olduğunu aktararak, "Her şey güzeldi, şimdi daha güzel oldu. Daha çok çalışarak, üstüne koyacağım. Bana duyulan güveni boşa çıkarmayacağım. A Takım için daha erken ama oraya gidebilmek için her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı.

Futbol Altyapı Teknik Koordinatörü Badia ise böyle bir anlaşmadan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Gürol Demirezen, çok potansiyeli olan bir oyuncu. Kendisi, altyapıdan daha çok isim çıkarcağımızın da göstergesi. Hala geçmesi gereken uzun bir yol var. Gerekli disiplin, çalışma ve gayretle Fenerbahçe için oynayabileceğini düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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