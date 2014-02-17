T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe Galatasaray'dan özür diledi ama...

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray Kulübü'nün dün gece resmi internet sitesinden yapmış olduğu açıklamaya yanıt verdi

17 Şubat 2014 15:54

Fenerbahçe Kulübü'nden Galatasaray'a cevap gecikmedi. Sarı-lacivertli ekibin internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Özür Diliyoruz...!

Yüzyılı aşkın bir süredir birlikte olduğumuz Sarılı-Kırmızılı Yönetici Dostlarımıza,

Sporun ve futbolun manipülatif eylem ve açıklamalarla yönetilemeyeceğini, borsa ile futbolun birbirinden çok farklı şeyler olduğunu,

Spor müsabakalarının, müsabakadan bir gün önce alacakaranlıklarda yapılan kumpas ve kurgu açıklamalarla değil, ancak ve sadece sahada kazanılabileceğini,

Büyüklük iddiasında bulunan kulüp yöneticilerinin, futbol oyun kurallarını bilmeden ve öğrenmeden kurumsal açıklama yapmaya kalkışmalarının trajikomik sonuçlar doğuracağını,

Kurumsal açıklamaların yönetici portföyü doğrultusunda mutlaka edebiyat, bilimsel bilgi ve zeka motifleri taşımak zorunda olmasa da, belirli bir ciddiyet ve anlatım yeteneği  açısından mutlaka en az orta öğretim seviyesinde olması gerektiğini,

Rakibinin, Anayasal ve insan hakları için omuz omuza destek veren onurlu taraftarlara yakışmayan yönetimlerinin temsil kabiliyetlerinin er geç sorgulanacağını,

Her kulüp yönetiminden ve başkanından aynı duruş ve cesaretin beklenmesi mümkün olmasa da, en azından taklit ve tekrar yeteneği sergilenerek toplumda iyi-kötü bir yer edinilmesinin mümkün olabileceğini,

"Korku"nun insani bir duygu olduğunu, saklanılacak ya da utanılacak bir yanının olmadığını,

Tarih yazma yalanlarını bırakıp tarihi okuyanlar için Fenerbahçe’nin sadece bir "rakip" olmadığını anlatamadığımız ve öğretemediğimiz için,

Tüm kamuoyundan özür diliyoruz... !

ETİKETLER

fenerbahçegalatasarayözür diledisüper ligaçıklamafutbol kurallarıcezayöneticiborsa

İlgili Haberler

Galatasaray'dan Emre Belözoğlu'nun küfür etmesine tepki

Galatasaray, Fenerbahçe'yi ve sarı lacivertlilerin Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği maçta düdük çalan hakem Fırat Aydınus'un yönetimini ağır bir dille eleştirdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24