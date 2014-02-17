Fenerbahçe Galatasaray'dan özür diledi ama...

Fenerbahçe Kulübü'nden Galatasaray'a cevap gecikmedi. Sarı-lacivertli ekibin internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Özür Diliyoruz...!

Yüzyılı aşkın bir süredir birlikte olduğumuz Sarılı-Kırmızılı Yönetici Dostlarımıza,

Sporun ve futbolun manipülatif eylem ve açıklamalarla yönetilemeyeceğini, borsa ile futbolun birbirinden çok farklı şeyler olduğunu,

Spor müsabakalarının, müsabakadan bir gün önce alacakaranlıklarda yapılan kumpas ve kurgu açıklamalarla değil, ancak ve sadece sahada kazanılabileceğini,

Büyüklük iddiasında bulunan kulüp yöneticilerinin, futbol oyun kurallarını bilmeden ve öğrenmeden kurumsal açıklama yapmaya kalkışmalarının trajikomik sonuçlar doğuracağını,

Kurumsal açıklamaların yönetici portföyü doğrultusunda mutlaka edebiyat, bilimsel bilgi ve zeka motifleri taşımak zorunda olmasa da, belirli bir ciddiyet ve anlatım yeteneği açısından mutlaka en az orta öğretim seviyesinde olması gerektiğini,

Rakibinin, Anayasal ve insan hakları için omuz omuza destek veren onurlu taraftarlara yakışmayan yönetimlerinin temsil kabiliyetlerinin er geç sorgulanacağını,

Her kulüp yönetiminden ve başkanından aynı duruş ve cesaretin beklenmesi mümkün olmasa da, en azından taklit ve tekrar yeteneği sergilenerek toplumda iyi-kötü bir yer edinilmesinin mümkün olabileceğini,

"Korku"nun insani bir duygu olduğunu, saklanılacak ya da utanılacak bir yanının olmadığını,

Tarih yazma yalanlarını bırakıp tarihi okuyanlar için Fenerbahçe’nin sadece bir "rakip" olmadığını anlatamadığımız ve öğretemediğimiz için,

Tüm kamuoyundan özür diliyoruz... !