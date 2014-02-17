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Spor

Galatasaray'dan Emre Belözoğlu'nun küfür etmesine tepki

Galatasaray, Fenerbahçe'yi ve sarı lacivertlilerin Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği maçta düdük çalan hakem Fırat Aydınus'un yönetimini ağır bir dille eleştirdi

17 Şubat 2014 08:31

Galatasaray, Fenerbahçe'yi ve Kadıköy'deki Kasımpaşa maçını yöneten Aydınus'u eleştiren bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Rakibin bazı futbolcularının tekme atması, küfür etmesi serbest mi, bu oyuncular kırmızı karttan muaf mı?" diye soruldu.

Galatasaray'dan sert bir açıklama geldi. Sarı kırmızılı kulüp, Fenerbahçe'yi ve sarı lacivertlilerin Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği maçta düdük çalan hakem Fırat Aydınus'un yönetimini ağır bir dille eleştirdi. Açıklamada ayrıca, Beşiktaşlı futbolcu Ersan Gülüm'e Bursaspor maçında haksız bir kırmızı kart gösterildiği belirtilirken, Türkiye Futbol Federasyonu'na da çağrıda bulunuldu.

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Geçen hafta oynanan Sivasspor-Fenerbahçe maçından sonra rakip yönetimin geçmiş yıllarda da sergilediği hakemleri tehdit etme alışkanlığı, anlaşılmaktadır ki hakemlerimiz üzerinde mühim bir baskı yaratmış ve netice olarak önce Beşiktaş-Bursaspor maçında Ersan Gülüm'e haksız bir kırmızı kart gösterilmiş, ardından da Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında Kasımpaşa aleyhine büyük haksızlıklar yapılarak gösterilmeyen 2 kırmızı kart ve bir ofsayt gol ile Fenerbahçe galip gelmiştir.

Bu durum kamuoyunda iki soruyu gündeme getirmiştir. 'Rakip zirvede yalnız mı bırakılmak isteniyor?', 'Rakibin bazı futbolcularının tekme atması, küfür etmesi serbest mi, bu oyuncular kırmızı karttan muaf mı?'

Bu koşullarda, oynanacak olan MP Antalyaspor-Galatasaray maçında hakemlerin ne şekilde maç yöneteceğini yakinen takip edeceğimizi spor kamuoyunun bilgisine sunarız.

İki haftadır yaşanan hakem hatalarının tekrar etmeyeceğini umuyor ve hakemler üzerinde yürütülen bu büyük baskıların derhal kaldırılması yönünde gerekli tedbirlerin alınmasını Türkiye Futbol Federasyonu'ndan talep ediyoruz."

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