Fenerbahçe'den Galatasaray'a: Sizi değiştireceğiz

Fenerbahçe Kulübü, Volkan Demirel’i TFF’ye şikayet edeceğini Galatasaray'a, “Siz sadece gündemi değiştirebilirsiniz, oysa biz sizi değiştireceğiz!” sözleriyle yanıt verdi.

Fenerbahçe Kulübü'nün Volkan Demirel'e sahip çıktığı internet sitesinden yayımlanan bildiri şöyle:

"Galatasaray Yönetim Kurulu'nun yapmış olduğu talihsiz açıklama tarafımızca gündemi değiştirmek çabası olmasının dışında hiçbir anlam taşımamasına rağmen, Fenerbahçe'nin değerlerinin ve oyuncularının hedef alınması üzerine iş bu açıklamayı yapmak zorunlu hale gelmiştir.

Belirtmek isteriz ki...

Bütün bir maç boyunca sahaya her türlü yabancı maddeyi atan ve ağza alınmayacak küfürleri etmekten kaçınmayan seyircisine müdahale etmeyen,

Maç öncesi eli sopalı holiganlarca dövülerek hastaneye kaldırılan 2 Fenerbahçeli genç insan için hiçbir duyarlılık nezaketinde bile bulunmayan,

'Aciz, ahlak yoksunu oyuncularını görmezden gelenlerin'

Gerek sahadaki oyuncularımıza, gerek kendi arkadaşlarına, gerek tüm taraftarlara ve gerekse Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Futbol Federasyonu başkanına saygı göstermekten aciz ahlak yoksunu oyuncularını görmezden gelenlerin,



Israrlı sorularımıza rağmen 2 yıldır ödediği vergiyi açıklayamayan ve SPK mevzuatına göre hangi suçlamalarla karşı karşıya olduklarını kamuoyu ile paylaşamayanların,



Kendi efsane hocasının sms'lerini bile televizyon ve medyaya servis etmekten çekinmezken; Fenerbahçe teknik direktörünün istifasını medya üzerinden manipüle etmeye kalkanların,

İnsanı değerler ve söylemlerden bahsetmeye hakkı yoktur.

'Biz, sizi değiştireceğiz'

Kaldı ki bu dil, Fenerbahçe kaptanının adını dahi zikredemez.

Futbol takımlarının, Fenerbahçemiz karşısındaki aciz ve umut vermeyen oyununu unutturmanın ya da saklamanın en son yolu Fenerbahçe'nin değerleri ve oyuncularını tartışmaya açmak cüretkârlığıdır.

Unutmayın siz sadece gündemi değiştirebilirsiniz...

Oysa biz...

Sizi değiştireceğiz..."

Galatasaray'ın yaptığı açıklama

Galatasaray yayımladığı bildiride, Volkan Demirel'le ilgili belge ve bilgilerin en kısa sürede toplanarak, Türkiye Futbol Federasyonu’na şikayet başvurusunda bulunulacağını duyurmuştu..

Galatasaray'ın bildirisi şöyle:

Kamuoyuna

Manisa’da oynanan ve Soma kurbanlarının yakınlarına yardım gibi “insani” bir amaç doğrultusunda yapılan maç sırasında ve sonrasında; rakip takımın bir oyuncusunun, hiçbir “insani” değerle bağdaşmayan eylem ve söylemleri nedeniyle, TFF Disiplin Talimatı uyarınca cezalandırılması amacıyla, Galatasaray Spor Kulübü Hukuk Kurulu, olağanüstü toplanarak, “şikayet başvurusu”yla ilgili dosyanın hazırlığına başlamıştır.

Suç kanıtlarıyla ilgili görüntü ve ses kayıtlarını da içeren dosyanın tamamlanmasıyla birlikte, TFF’nin yetkili kurullarına, söz konusu kişinin, yürürlükteki disiplin ve ceza yönetmeliklerine göre en ağır şekilde cezalandırılması için derhal başvurulacak ve kamuoyu gelişmelerden sürekli olarak haberdar edilecektir.