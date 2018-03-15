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Spor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a misilleme

Fenerbahçeli tribünler şova hazırlanıyor

15 Mart 2018 16:19

Ligin kaderini belirleyecek derbiye Fenerbahçe taraftarının ilgisi büyük. Dün genel satışa çıkan biletler tükenme noktasına geldi. Kadıköy’de bu sezonun rekoru, 44 bin 718 seyirciyle 6. haftadaki Beşiktaş derbisindeydi. Cumartesi günü oynanacak Galatasaray maçında ise bu rekorun da kırılması bekleniyor.

Fanatik'te yer alan habere göre; sarı-lacivertli taraftarlar, bu özel maç için koreografi de hazırlıyor. Sezonun ilk yarısında Aslantepe’de oynanan ve golsüz sona eren mücadelede Galatasaray taraftarları, Rocky Balboa figürlü, “Siz diz çöktüğünüz için onlar büyük görünüyor. Ayağa kalk”  ifadelerinin yer aldığı bir koreografiye imza atmıştı.

Sarı-lacivertlilerin cumartesi günkü dev mücadele için özel bir tribün şov hazırladıkları öğrenildi. Fenerbahçe cephesinin, Rocky’li koreografiye misilleme yapacağı iddia edildi. Taraftar gruplarının derbi koreografisini sır gibi sakladıkları kaydedildi.

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