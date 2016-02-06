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Spor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a: Bir yıldızı Beşiktaş'a verin, çaldığınız şampiyonluklar o kadar ediyor!

Aziz Yıldırım, "Şikenin kralını Galatasaray yaptı" demişti

06 Şubat 2016 15:25

Deplasmanda Antalyaspor'a 4-2 kaybeden Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım'ın, ezeli rakip Galatasaray'ı şike ile suçlayan demeçlerine Genel Sekreter Mahmut Uslu'dan destek geldi. Mahmut Uslu, "“Galatasaray tarihine bakarsa 1 yıldızı Beşiktaş’a vermelidir, çaldıkları şampiyonluklar o kadar ediyor" dedi.

Sarı-lacivertli kulübün Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, ezeli rakipleri Galatasaray'ı hedef alan olay yaratacak bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe yöneticisi, “Galatasaray tarihine bakarsa 1 yıldızı Beşiktaş’a vermelidir, çaldıkları şampiyonluklar o kadar ediyor” dedi.

Başkan Aziz Yıldırım, Antalyaspor karşılaşmasının ardından, "Fenerbahçe şike yapmadı. Şikenin en kralını Galatasaray yapmıştır. Tarihlerine iyi baksınlar. 8-0 Ankaragücü, Malatya'ya giden arabalar, Eskişehir maçında sağa at sola at hikayeleri, Bursa'da kaleciyi ayarlayıp mahkemeye düşme. Bu ülkeye şikeyi getiren Galatasaray kulübüdür. Söylediklerini adama yuttururlar" ifadelerini kullanmıştı.

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