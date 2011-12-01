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Spor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a 2 milyon dolar katkı!

Ezeli rakip F.Bahçe ile oynanacak derbi sarı-kırmızılılara ekonomik olarak büyük katkı sağlayacak.

01 Aralık 2011 02:00


T24 - Ezeli rakip F.Bahçe ile oynanacak derbi sarı-kırmızılılara ekonomik olarak büyük katkı sağlayacak. Fenerbahçe taraftarlarının gelemeyeceği derbide tribünlerde güvenlik için ayrılan boşluk bırakılmayacağı için Galatasaray her koltuğu satmayı planlıyor.


En pahalısı 600 en ucuzu 50 TL olacak 30 bin bilet yarın satışa çıkacak. Sahasında 4 maçtır yenemediği rakibi karşısında şanssızlığını bu defa kırmak isteyen Cimbom bilet satışından da 2 milyon $ gelir bekliyor


POR Toto Süper Lig’in 14. haftasında ezeli rakibi F.Bahçe’yi sahasında konuk edecek olan G.Saray için bu karşılaşma hem psikolojik hem de ekonomik olarak büyük anlam taşıyor. Ezeli rakibi karşısında sahasında oynadığı son 4 maçta hiç kazanamadığı gibi sadece 1 kez beraberlik alan sarı-kırmızılılar yeni mabedi Türk Telekom Arena’da hem bu şanssızlığını kırmak hem de taraftarlarına uzun bir aradan sonra derbi zaferi yaşatmak istiyor.



Biletler yarın satışta


Sar-lacivertliler karşısında alınacak galibiyetle birlikte liderle arasındaki puan farkını da azaltacak olan G.Saray yönetimi ayrıca bu maçta stadını tamamen doldurarak önemli bir gelir elde etmenin planlarını yapıyor. 52 bin 500 kişilik Türk Telekom Arena’da oynanacak G.Saray-F.Bahçe mücadelesinin biletleri yarın satışa sunulacak. 4 Büyükler’in kendi aralarında aldıkları rakip takım taraftarlarının derbilere götürülmemesi kararı uyarınca tribünleri tamamen sarı-kırmızılıların dolduracağı maçta en pahalı bilet olan VIP’ler 600 TL’den satışa sunulacak. En ucuz bilet olan kale arkaları ise 50 TL’den satılacak.


22 bin kombine kart sahibinin olması nedeniyle 30 bin biletin satışa çıkarılacağı belirtilirken yönetimin hedefi 2 milyon dolar gelir elde etmek.


İki takım arasında geçen sezon Arena’da oynanan karşılaşmayı 2 bin 500’ü F.Bahçeli olmak üzere 51 bin 988 taraftar izlerken, sarı-kırmızılılar 131.76 ile dünya desibel rekoru kırmış ve Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başarmıştı.

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