Fenerbahçe'den Galatasaray uçağında küfür açıklaması: Spor hayatları bitene kadar takipçisiyiz

Konya'daki Ziraat Türkiye Kupası finali sonrası Galatasaray kafilesini İstanbul'a getiren uçakta çekildiği ve Alex Telles tarafından sosyal medyada yüklenip hemen ardından silindiği belirtilen görüntüler, iki kulüp arasında TKBL final serisi son maçında yaşanan olayların ardından başlayan gerginliği artırdı.

TKBL final serisi son maçında Galatasaray Odeabank - Fenerbahçe maçında Fenerbahçeli yöneticilere protokol tribününde yer verilmemesi, yöneticilerin fiili saldırıya uğraması ve Mahmut Uslu'ya yumruk atılması gibi olayların ardından iki kulüp sert ifadelerin kullanıldığı açıklamalar yapmıştı. Çarşamba günü ise Konya'daki Ziraat Türkiye Kupası finali sonrası Galatasaray kafilesini İstanbul'a getiren uçakta çekildiği ve Alex Telles tarafından sosyal medyada yüklenip hemen ardından silindiği belirtilen görüntüler, iki kulüp arasındaki gerilimin artmasına neden oldu.

Ntvspor’da yer alan habere göre, söz konusu videodaki Fenerbahçe'ye yönelik küfürlü tezahüratlar, sarı lacivertlilerden çok sert tepki aldı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından ilk tepki Fenerbahçe Yöneticisi İlhan Ekşioğlu'ndan geldi. Sarı lacivertli yönetici, Twitter'da isim vermeden, hakaretler içeren bir yanıt verdi. Bu tepkinin ardından Fenerbahçe Kulübü de resmi bir açıklamayla olaya sert tepki gösterdi.



Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinde yer alan yazıda "Galatasaray Yönetimi'nden, bu konu ile ilgili 24 saat içerisinde bir açıklama bekliyoruz" denilirken, olaya karışan, engellemeyen ve ortamı hazırlayanların, yöneticilik, futbolculuk ve spor hayatları sonlandırılana kadar konunun takipçisi olacakları belirtildi.

'Spor hayatları bitene kadar takipçisiyiz'

Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklama şöyle:



"Kupa Finali dönüşü, Galatasaray Futbol Takımı ve kafilesini taşıyan uçakta, Galatasaraylı futbolcular tarafından gerçekleştirilen, Kulübümüze yönelik küfür ve hakaretler içeren iğrenç, seviyesiz görüntüler; tarafımızca ibretle takip edilmiştir.

Sahip oldukları Fransız Kültürü ve Mekteb-i Sultani terbiyesi ile övünen ve Fenerbahçe'ye karşı organize bir şekilde büyüttükleri nefretlerini, her fırsatta 'münferit bir olay' açıklaması ile geçiştirmeye kalkan Galatasaray Yönetimi'nden, bu konu ile ilgili 24 saat içerisinde bir açıklama bekliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak tavrımız nettir:

Bu eyleme karışan, engellemeyen ve bu ortamı hazırlayanların, yöneticilik, futbolculuk ve spor hayatları sonlandırılana kadar bu olayın takipçisi olacağız.

Üç-beş zavallı ahlaksızın, Fenerbahçe'nin büyüklüğü karşısında hiçbir önemi olmasa da duruşu ve tarzının değişkenliği konusunda ün salmış Galatasaray Yönetiminin, bu görüntüde yer alan ve 'isimleri bizde mevcut olan yöneticileri ve futbolcularını', 24 saat içinde kamuoyuna açıklaması ve gereğini yapmasını; Aksi taktirde kulübümüzün bu konuda hukuki çerçevede çok sert tedbir ve yaptırımlarda bulunacağını, kamuoyuna deklare ederiz."

'Fenerbahçe, en ufak olayı gerginliğe bahane ediyor'

Konuya ilişkin Galatasaray’ın resmi sitesinden yayımlanan açıklama ise şöyle:

Fenerbahçe resmi sitesinde yapılan bir duyuruyla ilgili olarak, Kupa finalinden dönüş uçağında meydana geldiği iddia edilen olaylar üzerine açıklama yapmayı zorunlu görüyoruz:

1) Uçakta kısa süreli olarak duyulduğu söylenen küfürlerin, kimler tarafından yapıldığının tespiti mümkün olmamıştır. Futbolcularımız da bu tezahüratla ilgilerinin bulunmadığını kendi sosyal medya hesaplarında ve özel görüşmelerinde beyan etmişlerdir. Futbolcularımızın beyanları bizim için esastır. Dönüş uçağında, futbolcularımızın dışında çok sayıda taraftarın da yolcu olarak bulunduğu bilinmektedir.

2) Galatasaray’ın, kimler olduğu belirsiz az sayıda kişinin katıldığı, bu tür davranışları tasvip etmesi asla düşünülemez.

3) Fenerbahçe spor kulübünün, geçmişte kendi futbolcu ve taraftarlarınca gerçekleşmiş, buna benzer sayısız olay olduğunu unutmuş görünerek ve kulübümüzle ilgisi olmayan en ufak olayı bahane ederek, son zamanlarda, iki camia arasında gerginliğe yol açacak davranış ve söylemleri sıklıkla tekrarlamasını şiddetle kınıyoruz.