Galatasaray- Fenerbahçe derbisi sonrası 'yumruk' restleşmesi

TKBL final serisi son maçında Galatasaray Odeabank - Fenerbahçe maçında Fenerbahçeli yöneticilere protokol tribününde yer verilmemesi, yöneticilerin fiili saldırıya uğraması ve Mahmut Uslu'ya yumruk atılması gibi olayların ardından Fenerbahçe Yönetimi “Galatasaray bizim için yok hükmündedir” ifadesini içeren bir açıklama yaptı. Galatasaray'dan Fenerbahçe’ye cevaben yayımlanan mesajda ise Mahmut Uslu’nun Ülkerspor koçuyken, Ergin Ataman'ı yumrukladığı hatırlatılarak üslup art niyetli denildi.

Galatasaray Yönetimi'nin, Galatasaray Odeabank-Fenerbahçe Kadın Basketbol takımları arasında oynanan maçta yaşanan olaylara ilişkin sessiz kalmasına tepki gösteren Fenerbahçe Yönetimi yazılı bir açıklama yayımlayarak, "Son 3 yıldır göstermiş oldukları duruş ve attıkları her adım ile 'ebedi dost' kavramının içini boşaltan Galatasaray Kulübü, bugün bulundukları noktada 'ezeli rakip' tanımını da yok etmiş; Kulübümüz ve camiamız için yok hükmüne gelmişlerdir” dedi.

Fenerbahçe’nin açıklamalarına cevaben bir açıklama yayımlayan Galatasaray ise "Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu’nun geçmişte, Ülkerspor koçu olduğu sırada, Galatasaray Erkek Basketbol takımımızın şimdiki koçu Ergin Ataman’a yönelik yumruklu saldırı girişimi hafızalardayken, tasvip etmediğimiz bu olaydan sonra sergilediği üslup da art niyetin göstergesidir” ifadesini kullandı.

'Galatasaray bizim için yok hükmünde'

Fenerbahçe'den yapılan resmi açıklama şöyle:

"Dün akşam, Abdi İpekçi 'Spor' Salonu'nda yaşanan tarihi rezaletin birebir sorumlusu olan Galatasaray Spor Kulübü'nün, önemli bir süre geçmesine rağmen herhangi bir açıklama yapmamış olması, bu tehlikeli organizasyonu üstlendiğini ve bu şiddet eğiliminden beslendiğini; Fenerbahçe nefretlerinin hangi noktaya geldiğini açıkça göstermektedir.

Hemen her konuda, kamuoyunu istedikleri çerçevede yanıltma ve yönlendirme konusunda açıklama yapma refleksi gösteren, Kulübümüz aleyhine meydana gelen/gelebilecek her olayda 'bir şekilde' pozisyon alan Galatasaray yönetiminin; kimi zaman kapı arkalarında kimi zaman kamuoyu önünde ortaya koydukları bu tutum, camiamız tarafından alışılagelmiş olmakla birlikte kendileri adına artık tarifi mümkün olmayan haldedir.

Son 3 yıldır göstermiş oldukları duruş ve attıkları her adım ile 'ebedi dost' kavramının içini boşaltan Galatasaray Kulübü, bugün bulundukları noktada 'ezeli rakip' tanımını da yok etmiş; Kulübümüz ve camiamız için yok hükmüne gelmişlerdir.

Tüm planlarını, geleneklerinden gelen kumpas ve tuzak alışkanlıkları doğrultusunda, Başkanımız Aziz Yıldırım'ın maça gelmesi üzerine yapan, her fırsatta Başkanımızın yaşadığı hukuksal süreci manipüle etme uğraşısı içerisinde olan Galatasaray Yönetimi, Galatasaray profesyonelleri ve Ultraaslan denen taraftar grubu görünümlü topluluğun bu operasyonu; Başkanımızın maça gelmemesi ile değişmiş, oyun, bu kez yöneticilerimize yönlendirilmiştir.

Dün akşam, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yaşananlar, Türk spor tarihinde rezillik adına bir ilk olmakla birlikte Galatasaray'ın tüm bireyleri ile ortaya koyduğu duruş ve ayak oyunları noktasında, Kulübümüz, yöneticilerimiz ve camiamız adına kesinlikle bir ilk değildir.

Dostluk mesajları verip her fırsatta düşmanlık yapan, Fenerbahçe nefreti ve kompleksi ile adeta gözü dönen Galatasaray Kulübü yöneticilerinin son terbiyesizliğini unutmayacak olmakla birlikte kendileri ile bir daha hiçbir platformda ortak paydada buluşmayacağımızı,

Dün yaşattıkları rezalet ile ilgili hukuki başvurularımızı ve süreci, yakından takip ettiğimizi kamuoyuna açıklarız"

'Fenerbahçe'nin üslubu art niyetli'

Galatasaray'ın resmi internet sitesindeki açıklama şöyle;

"Galatasaray Odeabank Kadın Basketbol takımının dün geceki zaferinden sonra yapılan polemikler, bu yıl üç ayrı finalde, Fenerbahçe’yi yenerek üç kupa birden kazanan sporcularımızın büyük başarısını, daha önce çok kez yapılığı gibi, yine gölgelemeye yöneliktir.

Şu ana kadar bu gölgeleme girişimine fırsat vermemeye çalıştık. Ancak bazı gerçeklerin sağduyulu kamuoyuna açıklanması da zorunluluk olmuştur.



Öncelikle bu münferit olayın kulübümüzle hiç bir ilgisi yoktur. Ayrıca olay sonrası farklı açılardan çekilen görüntüler darp iddialarını yalanlamaktadır. Böyle bir durumda polsin doğal olarak anında müdahale etmesi gereken bir darp fiilinin yaşanmadığı anlaşılmaktadır.



Olay sonrası polis tarafından ifadesi alınan ve tahrik altında sataşmada bulunduğunu söyleyen Galatasaray taraftarı; Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Mahmut Uslu’nun da tanıdığını söylediği bir kişidir.

takım yöneticilerine, karşılaşmanın yapıldığı Abdi İpekçi Arena’da, güvenlik birimleriyle de görüşerek kendileri açısından en güvenli yeri tahsis etmiştir.



Abdi İpekçi Arena’da protokol olarak nitelendirilen bölüm, zannedildiği gibi, mekan olarak ayrı dizayn edilmiş bir yer olmayıp, tamamen taraftarların ortasında bulunan tek sıra koltuklardan ibaret bir oturma düzenine sahiptir.

Görüntüler dikkatle incelendiğinde, Galatasaray yöneticilerinin maçı izlediği ve protokol diye adlandırılan bölümle, misafir takım yöneticilerinin oturduğu yer arasındaki güvenlik farkı çok net anlaşılabilir.

Nitekim, maç sırasında misafir takım yöneticilerinin bulunduğu yerde güvenlik açısından herhangi bir zafiyet yaşanmamıştır.

Olay, Fenerbahçeli yöneticilerin taraftarların arasından geçerek salondan ayrıldığı sırada meydana gelen ve kulübümüzle hiçbir ilgisi bulunmayan münferit bir hadisedir.

Kulübümüz, benzer tatsızlıkların yaşanmaması için deplasman maçlarında asgari sayıda temsil edilmeye ve seyirciyi tahrik edici bir tutumda olmamaya özen göstermiştir.

Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu’nun geçmişte, Ülkerspor koçu olduğu sırada, Galatasaray Erkek Basketbol takımımızın şimdiki koçu Ergin Ataman’a yönelik yumruklu saldırı girişimi hafızalardayken, tasvip etmediğimiz bu olaydan sonra sergilediği üslup da art niyetinin ifadesidir.

Kulübü olarak, iddia edildiği gibi darp fiili olmasa da bu tür arzu edilmeyen olayların bir daha yaşanmaması için hepimizin gereken özeni göstermesinin önemini bir kez daha hatırlatıyoruz.

Bu konuda bundan böyle herhangi bir polemiğin içinde olmayacağımızı ve Kızlarımızın salonda alın teriyle kazandıkları görkemli zafer sonrasında gündemin değiştirilmesine izin vermeyeceğimizi de belirtiriz.