Fenerbahçe'den forvete transfer operasyonu; hedef Kamerunlu golcü

Gelecek sezona yönelik transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, forvet konusunda yelpazeyi geniş tutuyor. Vincent Janssen'in sezon sonunda Tottenham'a geri dönecek olması, Roberto Soldado ve Fernandao'dan da tam verim alınamaması nedeniyle arayışa başlayan sarı-lacivertliler, birçok ismi şimdiden takibe aldı. Bunlardan birinin de olumlu ön raporlar gelen Angers'li Karl Toko Ekambi olduğu belirtiliyor.

Atletik ve bitirici

Takvim'in haberine göre; Ligue 1'de bu sezon fırtına gibi esen 25 yaşındaki oyuncu, 30 maçta 16 gol 5 asistlik etkileyici bir performans sergiledi. Fransa'da doğan Kamerun asıllı yıldız gol bölgelerinde bitiriciliğinin yanı sıra atletik fiziği ile dikkat çekiyor. Son dönemde Fransa'da gelen forvetlerin Süper Lig'de başarılı olması da Ekambi'yi cazip kılan etkenler arasında. İzlemeye alınan golcü için kesin karar ise sezon sonu verilecek.

4 kez maçın adamı seçildi

Ekambi, Ligue 1'de maç başına 2.8 şut, yüzde 78 pas isabeti ve 0.9 hava topu kazanma istatistikleriyle oynadı; 4 kez maçın adamı seçildi. Sochaux'ta parlayan (81 maç/16 gol) yıldız, Kamerun Milli Takımı'nda 11 kez oynayıp 2 gol attı. Uzaktan etkili şut, adam geçme ve kilit pası verme konusunda da oldukça usta.

Fransa'da parlayıp Türkiye'de de başarılı olan forvetler hayli fazla. Galatasaraylı Shabani Nonda (88 maç/38 gol), Fenerbahçeli Moussa Sow (185 maç/75) ve Mamadou Niang (33 maç/15 gol) hafızalardaki isimler. Son örnek ise Bafetimbi Gomis. 32 yaşındaki yıldız ezeli rakipte bu sezon 32 maçta 29 gol kaydetti.