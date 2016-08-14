Fenerbahçe'den 'finansal fair play'i delmek için yeni formül

Vitor Pereira'nın görevden alınmasından sonra F.Bahçe'de teknik direktör konusunda sürpriz bir hamle geldi. Yeni gelecek olan teknik direktöre ödenecek rakam nedeniyle UEFA'nın finansal fairplay kurallarına takılmak istemeyen yönetim, bu krizi 'sportif direktörlük' kurumu ile atlatmaya karar verdi. Sarı-lacivertli ekip ilk etapta Manuel Pellegrini ve Fabio Capello ile anılırken iki hocanın 5 ila 7 milyon euro arasındaki maliyetleri yönetimi yeni arayışlara itti ve masaya Vicente Del Bosque ve Guus Hiddink adı geldi. Anlaşma sağlanabilirse gelecek isim, Sportif AŞ'de CEO olarak gösterilerek kazanacağı rakam futbol şubesi personel harcamalarına dahil edilmeyecek.

Fotomaç’ta yer alan habere göre, CEO olarak göreve getirilecek olan Del Bosque veya Hiddink'in altına Şenol Çorlu veya benzeri Pro-A Lisans diploması olan bir teknik adam getirilecek; böylece FFP kuralları da çiğnenmemiş olacak.

Hoca borsası

Van Persie ve Wiel'i daha iyi kullanmak isteyen Fenerbahçe'de Guus Hiddink ismi öne çıktı.

Fenerbahçe camiasını yakından tanıması ve maliyeti nedeniyle Roberto Carlos gündemdeki yerini koruyor.

Teklif götürülen, ancak pahalı gelen Manuel Pellegrini'den indirim istenip haber bekleniyor.

Eski futbolculardan Ümit Özat ile altyapı sorumlusu Şenol Çorlu yedekte bekletiliyor.

"Fenerbahçe'yi kesin şampiyon yaparım" diyen ve yıllardır fırsat bekleyen Yılmaz Vural, sürpriz bir şekilde takımın başına getirilebilir.

Luce kapıdan döndü

F.Bahçe yönetimi Mircea Lucescu'ya da benzeri bir teklif yapmıştı. Rumen teknik adam CEO olarak kulübün yönetiminde yer alacak, oğlu Razvan ise teknik direktör olarak görev yapacaktı. Ancak yönetim, oğul Lucescu'ya sıcak bakmadı ve anlaşma sağlanamadı.

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