-FENERBAHÇE'DEN EMENİKE AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A) - 11.05.2011 - Fenerbahçe Kulübü, başkan Aziz Yıldırım'ın, Kardemir Karabüksporlu futbolcu Emenike'nin sakat olup olmadığının araştırılması talimatını verdiği şeklinde medyada yer alan haberinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, ''Başkanımız Aziz Yıldırım'ın, 'Emenike, gerçekten sakat mı, araştırın' talimatı verdiği iddia edilmektedir. Söz konusu haber, tamamen yalandır. Emenike'nin sakat olup olmaması, Kardemir Karabükspor'u ilgilendiren bir konudur. Dolayısıyla, başkanımızın bu şekilde söylemlerde bulunması, kulübümüzün konuya dair araştırma yapması, kesinlikle söz konusu değildir'' ifadelerine yer verildi.