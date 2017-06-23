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Spor

Fenerbahçe'den Edin Visca atağı!

Başakşehir forması giyen oyuncu, Türkiye dışında yalnızca kendi ülkesinde bir takımda forma giydi

23 Haziran 2017 12:33

İstanbul BBSK'ye 2011-12 sezonunda transfer olan ve takımın isim değişikliğine şahitlik eden Bosna Hersekli Edin Visca'nın Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edildi.

Başakşehir'de devam etmek istemediğini ve Türkiye'nin büyük kulüplerinden birine gitmek istediğini söylemesi üzerine, Trabzonspor'un da transferi için resmi olarak girişimler yürüttüğü 27 yaşındaki oyuncunun transferi için Fenerbahçe'nin de dahil olduğu öne sürüldü.

BeINSports'un haberine göre, sarı-lacivertli ekip golcü oyuncunun transferi için 5 milyon Euro nakit ve bir oyuncuyu da takasta kullanmak üzere bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

İstanbul BBSK ve isim değişikliği sonrası Başakşehir formasını 219 kez sırtına geçiren Visca, 53 gol ve 53 asistle 106 gole direkt katkı sağladı. 27 yaşındaki futbolcu, Başakşehir haricinde yalnızca ülkesininin Sarajevo ekibinde forma giydi.

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