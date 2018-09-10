Fenerbahçe'den Diego Costa açıklaması

Bugün erken saatlerde Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin, İspanyol forvet Diego Costa'yı Atletico Madrid'den 8 milyon Euro karşılığında 1 yıllığına kiralamak için transfer teklifinde bulunduğu iddia edilmişti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada servis edilen teklif fotoğrafının kulübün resmi kayıtlarında ve arşivinde yer almadığı açıklandı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Bugün, sosyal medya kaynaklı olarak kamuoyu ile paylaşılan 04.09.2017 tarihli, Fenerbahçe Futbol A.Ş antetli bir evrak üzerine açıklama yapma gerekliliği doğmuştur. Futbolcu Diego Costa için 8 milyon Euro’luk bir maaş teklifine ilişkin olarak paylaşılan ve üzerinde resmi yazışmalarda olması gereken ‘giden evrak numarası’ bulunmayan bu içerik, Fenerbahçe Futbol A.Ş’nin resmi kayıtlarında ve arşivinde yer almamaktadır. Futbolcu transfer süreçlerinde, Fenerbahçe Futbol A.Ş arşivlerine kaydolan evraklar; teklifleri değil yalnızca kesinleşmiş ve resmi olarak imzalanmış kayıtları kapsamaktadır

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş."

İşte sosyal medyada yayılan teklif fotoğrafı