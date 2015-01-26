Fenerbahçe'den Cavcav'a: Adli tıp raporu olmadan mal varlığı üzerinde dahi tasarrufta bulunmayanların...

Fenerbahçe, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav’ın Fenerbahçeli yöneticilere yönelik sözlerine sert ifadelerle tepki gösterdi.

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada “Adli tıp raporu olmadan şahsi malvarlığı üzerinde dahi tasarrufta bulunamayacak durumda olanların Türk Futbolu’nun üzerinde hala söz sahibi olabildiklerini düşünmeleri, içinde bulundukları fiziksel durumun bir sonucu olsa da, Fenerbahçe Spor Kulübü olarak tüm spor camiasını, Fenerbahçe ve Fenerbahçe’nin değerleri hakkında yapılan ve yapılacak açıklamalarda çok daha dikkatli ve özenli olmaya davet ettiğimizi kamuoyuna duyururuz” denildi.

İlhan Cavcav, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a "Gitsin evinde otursun diyen Cavcav, Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu için de "Topu görse bomba zanneden bir insan" ifadesini kullanmıştı.

Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:

"Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım’ın, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu’nda yaptığı açıklama sonrasında bazı kulüp başkanlarının Başkanımız ve Genel Sekreterimiz hakkındaki karşı beyan ve açıklamaları tarafımızdan dikkatle takip edilmektedir.

Öncelikli tavsiyemiz, bu karşı beyan ve görüşlerin ifade edilmesi sırasında genel ahlak ve terbiye kuralları nezdinde haddin aşılmamasına yöneliktir.

Gerek bu kişilerin yaşı, fiziksel ve ruhsal sağlık durumları, gerekse futbol camiasında geçirilen yılların tarafımızda oluşan hatırı ve sabrı sınırsız değildir. Adli tıp raporu olmadan şahsi malvarlığı üzerinde dahi tasarrufta bulunamayacak durumda olanların Türk Futbolu’nun üzerinde hala söz sahibi olabildiklerini düşünmeleri, içinde bulundukları fiziksel durumun bir sonucu olsa da, Fenerbahçe Spor Kulübü olarak tüm spor camiasını, Fenerbahçe ve Fenerbahçe’nin değerleri hakkında yapılan ve yapılacak açıklamalarda çok daha dikkatli ve özenli olmaya davet ettiğimizi kamuoyuna duyururuz."