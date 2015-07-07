Fenerbahçe'den Arda Turan'a transfer teklifi!

Galatasaray altyapısından yetişen milli futbolcu Arda Turan'a, Fenerbahçe yöneticisi İlhan Ekşioğlu kapılarının açık olduğunu söyledi.

Radikal'de yer alan habere göre, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Ekşioğlu, twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Arda Turan, Ocak ayına kadar Barcelona'da oynayamayacak. Başkanımızın önceki yıllarda yaptığı teklif doğrultusunda kapımız kendisine açıktır" ifadelerini kullandı.

Barcelona'da 6 ay sonra oynayabilecek

Atletico Madrid'den 34+7 milyon Euro karşılığında Barcelona'ya transfer olan milli futbolcu, yeni takımının transfer yasağı nedeniyle Katalan ekibinde 6 ay boyunca forma giyemeyecek.

İspanyol basını, yıldız oyuncunun, Ocak ayına kadar altyapısından yetiştiği Galatasaray 'da veya Barcelona B takımında mücadele edeceğini iddia etmişti.