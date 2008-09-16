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Yaşam

Fenerbahçe'den anlamlı kampanya

Fenerbahçe Spor Kulübünce başlatılan kampanyada toplanan kitap ve kırtasiye malzemeleri Muş'ta 980 öğrenciye dağıtıldı.

16 Eylül 2008 03:00

Fenerbahçe Spor Kulübünce başlatılan kampanyada toplanan kitap ve kırtasiye malzemeleri Muş'ta 980 öğrenciye dağıtıldı. Fenerbahçe Spor Kulübünce başlatılan "101. Yılda 101 Bin Kitap" adlı kampanyada toplanan kitapların okullara dağıtımı için Muş'un Sütlüce köyü İlköğretim Okulu bahçesinde tören düzenlendi.

Milli Eğitim Müdürü İlhami Bayraktar, törende yaptığı konuşmada, eğitime sağladığı katkıdan ötürü Fenerbahçe Spor Kulübü yetkililerine teşekkür etti. Kitap toplama kampanyası düzenleyecek kurum ve kuruluşların artması gerektiğini ifade eden Bayraktar, "Çocuklarımızın okuma alışkanlığı kazanmaları ve kitaplara daha kolay ulaşmaları için kütüphaneler oluşturulması gerekli. Okuma alışkanlığı ve okuduğunu anlama becerisinin arttırılması açısından da kütüphanelerin çok büyük önemi var" diye konuştu.

Fenerbahçe Spor Kulübü görevlisi Melis Öner ise İl Milli Eğitim Müdürlüklerince belirlenen okulları dolaşarak kitap ve kırtasiye yardımında bulunduklarını söyledi. Muş'ta Sütlüce, Bozbulut, Soğucak ve Üçdere köylerindeki okullarında eğitim gören çocuklara kitap dağıtacaklarını belirten Öner, "Her okula 11 koli yardım malzemesi veriyoruz. Toplam 980 çocuğa kitap ve kırtasiye yardımı yapacağız. Kolilerde kırtasiye malzemeleri, dergiler, hikayeler, ansiklopediler, testler ve Fenerbahçe dergileri var" dedi.Konuşmaların ardından kolilerdeki kitaplardan hediye edilen çocuklar, "En Büyük Fenerbahçe" şeklinde bağırdı.

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