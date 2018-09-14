Fenerbahçe'den Alex'e doğum günü kutlaması: Çubuklu ile bizlere yaşattığın her şey için teşekkürler!

Fenerbahçe’nin efsane kaptanı Alex de Souza, 41 yaşına girdi. Brezilyalı eski futbolcunun doğum günü hem yıllarca kaptanlığını yaptığı Fenerbahçe hem de eski takım arkadaşları tarafından kutlandı.

Sarı lacivertli forma altında 9 sezonda 343 maça çıkıp 171 gol atan Alex’in doğum günü için Fenerbahçe’nin resmi Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex! Yüz kere Alex, bin kere Alex! Çubuklu ile bizlere yaşattığın her şey için teşekkürler! Doğum günün kutlu olsun Alex" ifadelerine yer verildi.

Hürriyet Gücer: Bugün neden bu kadar güzel bir gün diyordum...

Öte yandan, Türkiye'de oynadığı süre boyunca saha içinde sık sık Alex'le gerilim yaşayan Hürriyet Gücer de 'kaptan'ın doğum gününü kutladı. Gücer, Twitter'dan "Bugün neden bu kadar güzel bir gün diyordum, baktım ki güzel insan Alex doğmuş iyi ki doğdun kral" paylaşımında bulundu.